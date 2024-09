Rafał Brzozowski swoją karierę w polskim show-biznesie rozpoczął o udziału w "The Voice of Poland". Początkujący wówczas wokalista zaśpiewał na wielkiej scenie i trafił do drużyny Andrzeja Piasecznego. Od tamtej pamiętnej sytuacji panowie nie pałają do siebie sympatią, a Andrzej Piaseczny nawet przepraszał wszystkich za Brzozowskiego. Dlaczego?

Andrzej Piaseczny publicznie przeprosił za Rafała Brzozowskiego

Andrzej Piaseczny niegdyś był związany ze stacją TVP i zasiadał na jednym z foteli jurorskich w programie "The Voice of Poland". Uczestnicy cenili jego warsztat wokalny i często wskazywali właśnie jego jako swojego trenera programowego. Mało osób pamięta, że uczestnikiem pierwszej edycji muzycznego show był Rafał Brzozowski, który od tamtej chwili rozwijał swoją karierę nie tylko muzyczną, ale również jako prezenter. Mężczyzna jeszcze do niedawna prowadził program "The Voice Senior", jednak teraz jego miejsce zajął Robert Stockinger. Nie da się ukryć, że "bilet" do show-biznesu dał mu Andrzej Piaseczny, który obrócił swój fotel jurorski podczas występu Brzozowskiego w "The Voice of Poland".

Niestety, mimo że fotel "Piaska" się obrócił ten nie był w 100% zachwycony występem Rafała Brzozowskiego:

Nie chciałem się na początku odwrócić, bo bałem się, czy nie trzeba odwracać fotela w drugą stronę. Bo to nie było fantastyczne wcale - wyznał wówczas juror.

Ostatecznie Rafał Brzozowski nie wygrał swojej edycji "The Voice of Poland", jednak jego kariera rozwinęła się do tego stopnia, że w 2021 roku reprezentował nasz kraj na Eurowizji, co spotkało się z nieprzychylnymi komentarzami. Rafał zdobył dalekie 14. miejsce, więc nie dostał się do finału. Wówczas Andrzej Piaseczny stanął w obronie wokalisty i przywołał swój występ z 2001 roku, na którym zajął 20. miejsce.

Żeby Rafałowi nie było smutno

Nieoczekiwanie, jedna z internautek zarzuciła Andrzejowi Piasecznemu, że właściwie to przez niego Rafał Brzozowski wciąż jest w mediach i rozwija karierę wokalisty:

To twoja wina, że Rafał Brzozowski robi 'karierę'. Przeproś Polaków - napisała internautka.

Andrzej Piaseczny pośpieszył z odpowiedzią:

I'm sorry - napisał Piasek.

