Z odcinka na odcinek „Taniec z gwiazdami” wywołuje coraz większe emocje. Nie brakuje kontrowersji, o czym świadczą nie tylko reakcje widzów, ale również uczestników tanecznego show. W ostatnim wydaniu programu z produkcją pożegnać się musieli Aleksander Mackiewicz oraz Izabela Skierska. Wielkimi zwycięzcami po raz kolejny okazali się Roksana Węgiel i Michał Kassin, którzy zgarnęli 40 punktów – już drugi raz w tej edycji. Po raz kolejny zagrożona odpadnięciem była Dagmara Kaźmierska, ale celebrytka znów się utrzymała, choć od początku nie dawano jej szans. Po ostatnim odcinku nie brakuje krytyczny słów. Maciej Musiał nie wytrzymał i zabrał głos.

Reklama

Maciej Musiał uderza w „Taniec z gwiazdami”

Choć nie wszystkim widzom podobają się werdykty w „Tańcu z gwiazdami”, oglądający nie mogą narzekać na brak emocji. Dagmara Kaźmierska ponownie została skrytykowana przez Iwonę Pavlović i znalazła się w gronie zagrożonych par. Jednak to Aleksander Mackiewicz pożegnał się z tanecznym show, co wzbudziło skrajne reakcje. Nie tylko widzowie byli zaskoczeni tym, co się stało. Oburzony jest także Maciej Musiał, co podkreślił w komentarzu w mediach społecznościowych.

Maciej Musiał Wojciech Olkusnik/East News

Dzisiaj z programem pożegnali się Aleks i Izabela. Kochani, dziękujemy wam za wszystko – czytamy na Instagramie.

Niesprawiedliwe fest – napisał Maciej Musiał.

Aktor wyraźnie nie zgadza się z werdyktem. Nie jest odosobniony. W komentarzach wiele gwiazd przyznało, że Aleksander Mackiewicz powinien walczyć o Kryształową kulę do samego końca. Podobnego zdania są również internauci.

Buuuu! Powinni być finale.

Byli wspaniali! Do zobaczenia.

Byliście świetni.

Aleks był zdecydowanie najlepszym tancerzem tej edycji. Tancerzem, bo jako jedyny miał odpowiednią postawę, trzymał centrum, miał świetną akcję bioder, świetne nachylenia w tańcach standardowych, rewelacyjne przemieszczanie się z nogi na nogę i świadomość ciała na poziomie zawodowym. Wielka szkoda. Ale program „Taniec z gwiazdami”, a nie turniej tańca, to show taneczne, gdzie liczą się głosy widzów. Gratulacje wielkie dla Aleksa. Dawno nie było w programie tak dobrze tańczącego faceta!

Z pewnym zdziwieniem widzowie odbierają to, że w programie wciąż utrzymuje się Dagmara Kaźmierska. Uczestniczka od początku show nie przekonuje do siebie jurorów. Szczególnie cięta jest na nią Ivona Pawlowić. A jednak celebrytka i partnerujący jej Marcin Hakiel wciąż są w grze o Kryształową kulę.

Maciej Musiał VIPHOTO/East News

Oglądacie „Taniec z gwiazdami”? Jak oceniacie werdykty?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Żart i kpina. Dagmara przepychana z odcinka na odcinek". Afera po werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami"