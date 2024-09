Ostatnie oświadczenie księżnej Kate wywołało wielkie poruszenie w mediach. Przyszła królowa ujawniła, że zakończyła chemioterapię i skupia się na dalszych etapach powrotu do zdrowia. Ukochana księcia Williama opowiedziała o tym, jak przez dziewięć miesięcy zmieniło się jej życie. Jej wpis dał duże nadzieje fanom, choć księżną Walii czeka jeszcze długa droga. Książę William wypowiedział się na temat żony podczas podróży i potwierdził, że jest za wcześnie, by mówić o jej całkowitym wyleczeniu.

Książę William mówi, co dalej z Kate

Opublikowane niedawno pilne oświadczenie księżnej Kate wywołało bardzo pozytywne reakcje fanów. Sympatycy royalsów nie mogą się doczekać, aż znów zobaczą przyszłą królową podczas oficjalnego wystąpienia. Jednak zakończenie chemioterapii to nie koniec walki z nowotworem, o czym przypomniał książę William, który we wtorek, 10 września pojawił się w Llanelli.

Ben Birchall/Press Association/East News

Dzień po wydaniu wpisu księżnej Kate następca tronu odwiedził Walię. Podczas wizyty nie uniknął pytań o samopoczucie żony. Syn króla Karola III był w dobrym humorze i rozmawiał z mieszkańcami walijskiej miejscowości. W rozmowie z obywatelami przyznał, że ostatnio wszyscy usłyszeli dobre wiadomości w sprawie zdrowia przyszłej królowej, ale to jeszcze nie koniec.

Rex Features/East News

To dobre wieści, ale przed nami jeszcze długa droga – przekazał książę William, jak donosi magazyn „Hello!”.

Wiele wskazuje na to, że jesień może być bardzo optymistycznym okresem dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie tylko księżna Kate ma się coraz lepiej. Do zdrowia wraca także król Karol III, który powoli szykuje się do pierwszej dalekiej podróży zagranicznej. Monarcha także zmaga się z nowotworem, o czym poinformował w lutym br.

Chris Jackson/Associated Press/East News

Nie wszyscy jednak są skupieni na tym, co dzieje się w Londynie. Zaraz po opublikowaniu poruszającego nagrania przyszłej królowej Meghan Markle i Harry rozwścieczyli internautów. W tym samym czasie pojawił się komunikat w sprawie Sussexów.

