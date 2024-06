W ostatnich dniach coraz więcej pojawia się nieoficjalnych doniesień na temat stanu zdrowia księżnej Kate, a to dlatego, że Pałac wciąż milczy. Zbliża się również ważny dzień dla brytyjskiej rodziny królewskiej, w którego obchodach zawsze brali udział wszyscy jej członkowie. Czy w tym roku księżna pojawi się na uroczystościach? Tego wciąż nie wiadomo, jednak teraz książę William zabrał głos w kwestii samopoczucia żony.

Reklama

Książę William przerwał milczenie ws. stanu Kate

Od tygodni panuje coraz większe zamieszanie wokół brytyjskiej rodziny królewskiej. Chociaż zarówno król Karol III, jak i Kate Middleton, zmagają się z nowotworem, to stan żony Williama zdaje się budzić największy niepokój. Od początku Pałac jest oszczędny w przekazywaniu nowych informacji, a w zasadzie nie pojawiają się one w ogóle. To z kolei sprawia, że zdenerwowanie opinii publicznej jest coraz większe, a także wciąż powstaje wiele teorii w tym temacie.

Ostatnio najwięcej spekuluje się o tym, czy księżna Kate pojawi się na urodzinach króla, które mają odbyć się już za kilka dni. Tradycją jest, że cała rodzina gromadzi się wówczas na balkonie pałacu. Póki co jednak nie pojawiło się jasne stanowisko w tej sprawie, a przez kilka dni do sieci wypłynęło więcej sprzecznych i nieoficjalnych doniesień nt. stanu zdrowia księżnej, niż w przeciągu ostatnich tygodni.

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Jedne źródła donoszą, że Middleton czuje się już o wiele lepiej, a inne wręcz przeciwnie. W końcu stało się coś, na co choć wielu czekało, niewielu się spodziewało - książę William sam zabrał głos ws. zdrowia żony! Stało się to podczas obchodów 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Przyszły król wdał się w rozmowę z jednym z weteranów, a ten zapytał go wprost:

Chciałem cię zapytać, czy twoja żona czuje się lepiej?

Chociaż William niechętnie zabiera głos w tematach prywatnych, tym razem zrobił wyjątek. Pokusił się o krótką, ale jakże wymowną odpowiedź, która może uspokoić opinię publiczną.

Zobacz także

Tak, bardzo chciałaby tu dzisiaj być. Wspominałem wszystkim, że jej babcia służyła w Bletchley, dlatego miałaby sporo wspólnego z kilkoma innymi paniami tutaj, które służyły w Bletchley

Jeżeli księżna Kate rzeczywiście czuje się lepiej, istnieje szansa, że zobaczymy ją 15 czerwca na paradzie "Trooping the Colour".

Reklama

Zobacz także: "Jest zbyt chora, żeby być aktywna". Biografka nie pozostawia złudzeń ws. księżnej Kate

Książę William, księżna Kate, król Karol III JANE BARLOW/AFP/East News

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News