Książę William, jako ojciec trójki dzieci – księcia George’a, księżniczki Charlotte oraz księcia Louisa – nieraz dzieli się zabawnymi i ciepłymi momentami z życia rodzinnego. Podczas niedawnej wizyty w Południowej Afryce z okazji ceremonii wręczenia nagród Earthshot, książę zdradził, o co pytają go pociechy. Temat ten pojawił się w rozmowie z Robertem Irwinem, synem znanego obrońcy przyrody Steve’a Irwina, co podkreśliło jego zainteresowanie dziką przyrodą.

Reklama

Książę William zdradził, co ciągle pytają go dzieci

Dzieci księcia Williama, podobnie jak ich ojciec, zdają się mieć fascynację światem przyrody. Niedawno następca tronu ujawnił, że pociechy regularnie pytają go o to, jakie jest jego ulubione zwierzę. W rozmowie z synem legendarnego Steve'a Irwina zdradził, że największe wrażenie robi na nim... gepard.

To naprawdę trudne pytanie. Moje dzieci zadają mi je regularnie. Chyba będę musiała odpowiedzieć, że gepard… Tak, kocham gepardy. Fantastyczne zwierzęta – przekazał książę.

Robert Irwin wyraził zadowolenie z faktu, że książę William wspiera edukację i działalność na rzecz środowiska. Spotkanie to było symbolicznym połączeniem dwóch pokoleń aktywistów: rodziny królewskiej i rodziny Irwinów, którzy w różny sposób propagują troskę o planetę.

Wizyta księcia Williama w Południowej Afryce miała związek z nagrodą Earthshot, jego inicjatywą mającą na celu wspieranie innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. Stworzona przez księcia William nagroda Earthshot honoruje osoby oraz organizacje, które podejmują realne działania mające na celu ratowanie naszej planety. Wydarzenie w Południowej Afryce było częścią międzynarodowej kampanii, w której książę aktywnie bierze udział.

W kontekście tej wizyty rozmowa księcia z Robertem Irwinem o zwierzętach nabrała jeszcze większego znaczenia. Zarówno Książę William, jak i Irwin, rozumieją potrzebę ochrony przyrody, a ich osobiste podejście do tego tematu oraz wrodzona ciekawość dzieci księcia pokazują, jak bardzo przyroda i jej ochrona stanowią ważny aspekt życia rodzin królewskich i aktywistów na całym świecie.

Nie jest tajemnicą, że najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate jest wielkim fanem zwierząt. George spotkał się nawet ze słynnym biologiem i popularyzatorem nauki Sir Davidem Attenboroughem, który pracował jako lektor przy wielu telewizyjnych programach przyrodniczych.

Księżna Kate wraca do obowiązków

To był trudny rok dla księcia Williama i księżnej Kate, a także całej brytyjskiej rodziny królewskiej. W marcu dowiedzieliśmy się, że przyszła królowa zmaga się z chorobą nowotworową. We wrześniu księżna Walii poinformowała, że zakończyła chemioterapię. Eksperci spodziewają się, że 10 listopada żona następcy tronu pojawi się publicznie przy okazji obchodów Dnia Pamięci.

Ostatnio Pałac Buckingham przekazał kolejne niepokojące wieści. Okazało się, że królowa Kamila jest chora. Ukochana brytyjskiego monarchy ze względu na stan zdrowia odwołała najbliższe wystąpienia. Obecnie żona króla Karola III znajduje się pod opieką lekarzy.

Reklama

Zobacz także: Przełomowe wieści ws. Kate. Znamy plany księżnej Walii