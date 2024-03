Po raz ostatni księżna Kate pokazała się publicznie 25 grudnia 2023 roku, gdy brała udział w bożonarodzeniowym nabożeństwie w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham. W połowie stycznia dowiedzieliśmy się, że żona następcy brytyjskiego tronu trafiła do szpitala i przeszła operację. Pałac Buckingam nie zdradził szczegółów dotyczących zabiegu. Biuro prasowe poinformowało, że księżna Walii wróci do pełnienia obowiązków na Wielkanoc. Tajemnicze zniknięcie wywołało różne teorie spiskowe, na które rodzina królewska nie mogła pozostać obojętna.

Okazało się, że księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej. Poinformowano, że zabieg był zaplanowany, a 42-latka czuje się po nim dobrze. Od tego czasu jednak była widziana tylko raz. W dodatku mówi się, że do obowiązków wróci dopiero po Wielkanocy. Brytyjscy dziennikarze zwracają uwagę na fakt, że żona następcy tronu spędziła w londyńskiej klinice aż 13 nocy. To może oznaczać, że operacja była poważna. W tym czasie wylała się fala teorii spiskowych, a zdjęcie z 10 marca wywołało burzę.

Po długiej nieobecności na Instagramie księżnej Walii pojawiło się zdjęcie, które ściągnęło na nią ostrą krytykę. Graficy szybko wyłapali wpadki, które ujawniły nieudolną edycję fotografii. To wzbudziło jeszcze większe podejrzenia wśród internautów i napędziło plotki. Wreszcie Kate Middleton sama zabrała głos i opublikowała oświadczenie, w którym przeprosiła.

Wkrótce zdjęcie zniknęło z baz agencji fotograficznych, gdyż uznano, że zostało zmodyfikowane „w sposób, który nie spełnia standardów AP (przyp. red. – Associated Press)”. To jednak nie ucięło spekulacji na temat żony następcy tronu. W obronie księżnej Walii stanęła komentatorka królewska Jennie Bond, która stwierdziła, że Kate Middleton może być teraz w złym stanie.

Może dojść do linczu nad kobietą, która próbuje dojść do siebie po bardzo poważnej operacji. Cały czas myślę o tym, jak musiała się czuć dziś rano uważam, że to, co się dzieje, jest absolutnie żałosne

– powiedziała Bond.