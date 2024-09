Po raz pierwszy od czerwca księżna Kate zabrała głos w sprawie choroby nowotworowej. Przyszła królowa ujawniła, że zakończyła chemioterapię, ale zaznaczyła, że przed nią jeszcze długa droga do powrotu do zdrowia. Przy okazji wspomniała o wystąpieniach publicznych. Do wpisu dodała nagranie, na którym spędza czas z najbliższymi. Możemy zobaczyć nie tylko księcia Williama, ale także jej dzieci: Louisa, George’a i Charlotte. Ale to nie wszystko. To mogliście przegapić.

Reklama

Najważniejsze momenty na nagraniu Kate

W poniedziałek w mediach pojawiło się pilne oświadczenie księżnej Kate. Przyszła królowa ma już za sobą chemioterapię i czuje ulgę, choć nie jest jeszcze w pełni zdrowa. Mimo to myśli o powrocie do obowiązków. W obszernym wpisie opowiedziała o tym, jak wyglądało życie jej i rodziny przez ostatnie dziewięć miesięcy. Warto zwrócić uwagę na te rzeczy.

Księżna Kate, książę William z dziećmi https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Choć główną rolę w nagraniu stworzonym przez reżysera Willa Warra grają Kate, William oraz ich dzieci, możemy przez chwilę zobaczyć także rodziców księżnej Walii. Carole i Michael Middletonowie siedzą przy stole i grają w grę karcianą ze swoimi ukochanymi wnukami. Ojciec i matka przyszłej królowej również cały czas wspierają chorą córkę.

Księżna Kate, książę William z dziećmi https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Bohaterem drugiego planu nagrania jest też wieloletni przyjaciel rodziny. Mowa o czarnym angielskim cocker spanielu o imieniu Orla. Pies towarzyszy rodzinie na plaży podczas pikniku, a Kate czule bawi się ze swoim pupilem i obejmuje Williama. Warto przypomnieć, że para dostała zwierzaka w prezencie od brata Kate, Jamesa Middletona. Wcześniej mogliśmy go zobaczyć na zdjęciach urodzinowych Charlotte, gdy dziewczynka kończyła siedem lat.

Księżna Kate, książę William z dziećmi https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Innym ważnym elementem jest pierścionek na lewej dłoni przyszłej królowej. Widzimy go, gdy Kate jedzie z rodziną na wieś samochodem. To wysadzana diamentami biżuteria, którą księżna Walii miała na sobie na wideo, w którym gratulowała reprezentantom Wielkiej Brytanii na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Zazwyczaj ukochana Williama nosi pierścionek, który dostała od wybranka w 2010 roku w momencie zaręczyn. W przeszłości należał do księżnej Diany.

Zobacz także

Księżna Kate, książę William z dziećmi https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Kolejnym istotnym i wzruszającym momentem jest zabawa z synem Kate. Sytuację oglądamy z przedniej kamery telefonu, gdy George podbiega i pyta żartobliwie: „Czy to się nagrywa?”. Po chwili przed obiektywem stają Charlotte i Louis, którzy witają się z widzami.

Nie możemy też przejść obojętnie obok fragmentu z księciem Williamem. Następca tronu z czułością opiekuje się dziećmi. W pewnym momencie pomaga córce, gdy coś zaplątało się we włosy Charlotte podczas gry w karty. To pokazuje, że ukochany Kate cały czas jest blisko swojej rodziny w trudnym okresie.

Księżna Kate, książę William z dziećmi https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Wszystko zamyka symboliczny kadr, gdy księżna Kate trzyma w dłoni motyla i przekazuje słowa wsparcia wszystkim, którzy – tak jak ona – zmagają się z chorobą nowotworową.

Teraz wszyscy czekają, aż Kate pojawi się publicznie po opublikowaniu poruszającego nagrania. Niewykluczone, że zobaczymy ją już jesienią.

Reklama

Zobacz także: Wielu mogło to przeoczyć, uwagę w oświadczeniu Kate zwraca jedno. Nie do wiary

Księżna Kate, książę William z dziećmi https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/