Fani brytyjskiej rodzinny królewskiej z zapartym tchem wyczekują nowych informacji w sprawie księżnej Kate. Żona Williama odkąd poinformowała świat, że choruje na nowotwór, nie udziela się za wiele i wycofała się z pełnienia publicznych obowiązków dlatego każda nawet najmniejsza informacja, jest na wagę złota. Teraz jeden z zagranicznych dzienników poinformował, że książę William przez długi czas ukrywał przed ukochaną coś ważnego.

Księżna Kate i książę William, uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par na świecie. Królewska para 29 kwietnia 2011 roku, powiedziała sobie "tak", a ich ślub przed telewizorami śledziły miliony osób. Dwa lata po ślubie małżonkowie doczekali się pierworodnego syna księcia-Georga, który w tym roku skończył 11. lat. W 2015 roku na świat przyszła córeczka pary - księżniczka Charlotte, a w 2018 roku królewska rodzina powiększyła się o księcia Louisa. Wydawać by się mogło, że Kate i William mają iście królewskie życie i w ich życiu nie ma miejsca na przykre momenty. Wiele się jednak zmieniło, kiedy na początku bieżącego roku księżna Kate przeszła planowaną operację jamy brzusznej, podczas której wykryto u niej nowotwór.

Diagnoza księżnej Kate wywróciła życie rodziny królewskiej do góry nogami, a fani nieustannie zamartwiają się o jej zdrowie. Nic zresztą dziwnego, ponieważ żona Williama, odkąd przekazała złą wiadomość, jedynie dwukrotnie była widziała podczas publicznych wystąpień. Raz na paradzie z okazji urodzin króla i raz podczas Wimledonu. Księżna Kate uparcie milczy na temat stanu swojego zdrowia, a na jaw wypływają nowe fakty z jej życia. Dziennik "Hindustan Times", przypomniał mało znane wydarzenie z przeszłości Kate i Williama. Jak się okazuje książę przed ukochaną miał wielki sekret!

Książę William, zanim w 2010 roku oświadczył się ukochanej, przez trzy tygodnie trzymał w plecaku pierścionek zaręczynowy, który niegdyś należał do jego matki - księżnej Diany.

Wiedziałem, że jeśli to coś zniknie, będę miał ogromne kłopoty

Również miejsce zaręczyn Kate i Williama nie było przypadkowe.

To miejsce, do którego mój ojciec zabrał mnie i brata wkrótce po śmierci naszej matki. A podejmując decyzję, gdzie najlepiej oświadczyć się Kate, nie przychodziło mi do głowy bardziej odpowiednie miejsce niż Kenia

- dodał William.