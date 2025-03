Książę William, do tej pory znany z gładko ogolonego wyglądu, postanowił wprowadzić drobną zmianę w swoim wizerunku. Zapuścił brodę, co zaskoczyło nie tylko media, ale także członków jego rodziny. Choć zmiana wydaje się niewielka, wywołała duże emocje, a jej reakcja była szczególnie silna wśród najbliższych.

Zmiana ta miała miejsce w kontekście przygotowań do obchodów Dnia Świętego Patryka, które miały miejsce 17 marca 2025 roku. Podczas spotkania z żołnierzami Gwardii Irlandzkiej, gdzie księżna Kate reprezentowała rodzinę królewską, temat brody księcia Williama stał się jednym z głównych tematów rozmów.

Księżniczce Charlotte nie spodobała się przemiana księcia Williama

Reakcja księżniczki Charlotte była jednym z najciekawszych momentów całej historii. Choć książę William nie spodziewał się aż tak silnej reakcji ze strony córki, okazało się, że jej reakcja była wręcz dramatyczna. Kiedy zobaczyła ojca z nowym zarostem, Charlotte miała trudności z zaakceptowaniem zmiany. Jej emocje były tak silne, że wybuchła płaczem, co zaskoczyło zarówno rodziców, jak i wszystkich obecnych.

Książę William, widząc łzy córki, postanowił na moment zgolić brodę, by zminimalizować jej stres. Jednak po pewnym czasie zdecydował się ponownie zapuścić zarost, co wywołało w rodzinie królewskiej kolejne reakcje.

Za pierwszym razem, gdy zapuściłem brodę, rozpłakała się tak bardzo, że musiałem ją zgolić. Potem jednak postanowiłem spróbować jeszcze raz. Pomyślałem: „Chwileczkę, może uda mi się ją przekonać, że to nic złego” – powiedział następca tronu w „Daily Mail”.

Księżna Kate o zaroście księcia Williama

Reakcja księżnej Kate była nieco bardziej stonowana, ale nie można powiedzieć, że nie miała swojego zdania na temat brody męża. Choć nie skomentowała zmiany bezpośrednio publicznie, w gronie rodzinnym wyraziła swoje zdanie. Kate przyznała, że na początku była zaskoczona, ale ostatecznie zaakceptowała wybór męża. Podkreśliła jednak, że ostateczne decyzje dotyczące wyglądu będą zawsze wynikiem jego własnej woli.

Pomimo tego, że książę William nie zrezygnował z brody, w rozmowach prywatnych z żoną wyraził chęć wprowadzenia jeszcze kilku zmian w swoim wizerunku, w tym dostosowania stylu do roli, jaką pełni w rodzinie królewskiej.

Aż trudno uwierzyć w to, jakie emocje zarost księcia Williama wywołał w mediach. Gdy następca tronu pokazał się nieogolony, wszystkie tabloidy wychwyciły zmianę jego wizerunku. Co ciekawe, początkowo sądzono, że to wynik stresu związanego z chorobą nowotworową księżnej Kate.

