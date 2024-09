Księżna Kate od pewnego czasu budzi ogromne emocje wśród fanów z całego świata, którzy martwią się o jej zdrowie. Po ogłoszeniu, że choruje na nowotwór, spekulacje i komentarze w mediach oraz wśród wielbicieli rodziny królewskiej przybrały na sile. Wielu czekało na moment, kiedy księżna pojawi się publicznie, aby ocenić, jak się czuje i jak wygląda po zakończeniu leczenia. Teraz wszystko stało się jasne!

Księżna Kate pokazała się publicznie pierwszy raz od oświadczenia ws. leczenia

W niedzielę, 22 września Kate Middleton po raz pierwszy pokazała się publicznie od oświadczenia ws. zakończenia chemioterapii. Udała się wraz z rodziną na mszę do Crathie Kirk Church, malowniczego kościoła w pobliżu zamku Balmoral. Paparazzi uchwycili księżną podczas podróży samochodem – siedziała na miejscu pasażera, a książę William prowadził pojazd.

Na mszy spotkali się z królem Karolem III oraz królową Camillą. Zdjęcia z tego wydarzenia szybko trafiły do sieci, a fani odetchnęli z ulgą, widząc, że Kate wygląda olśniewająco, mimo trudnych chwil, jakie ostatnio przeszła. Jej spokojny wyraz twarzy i elegancja przyciągnęły uwagę mediów i fanów.

Najnowsza stylizacja księżnej Kate

Podczas swojego pierwszego publicznego wystąpienia od zakończenia chemioterapii księżna Kate zachwyciła stylizacją, która jak zawsze była elegancka i idealnie dopracowana. Na niedzielną mszę w Crathie Kirk Church wybrała klasyczny, jesienny zestaw, który świetnie wpisywał się w jej charakterystyczny styl.

Księżna miała na sobie ciemnobrązowy kapelusz marki Hicks & Brown Suffolk, który kosztuje 109 funtów. Kapelusz był ozdobiony subtelnymi piórami, brązowymi akcentami oraz eleganckim, skórzanym paskiem. Do tego dobrała ciemny golf, który nadawał stylizacji klasyczny charakter, oraz złote kolczyki od Cassandry Goad za 2780 funtów.

Całość dopełniała brązowa wełniana marynarka od Blazé Milano, warta ok. 1282 funty, która świetnie komponowała się z resztą stroju, podkreślając elegancki, ale jednocześnie swobodny look księżnej. Czy ta stylizacja stanie się hitem na jesień? Wiele już teraz na to wskazuje!

