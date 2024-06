Domysły wokół stanu zdrowia księżnej Kate i jej powrotu do zawodowej i publicznej aktywności spędzają sen z powiek nie tylko wielu Brytyjczykom: na tym obszarze skupione są oczy niemal całego świata. To szczególnie gorący temat w kontekście zbliżającej się parady Trooping the Colour, która jest jednym z ważniejszych wydarzeń na brytyjskim dworze i podkreśla wagę urodzin monarchy. Czy pałac zabrał głos właśnie w tej kwestii?

Pałac przerwał milczenie ws. księżnej Kate. To nie uciszy wątpliwości?

Jak się czuje Kate Middleton? Czy i kiedy Brytyjczycy znowu zobaczą ją publicznie? Jak do tematu podchodzi książę William? Te i inne pytania z pewnością zadają sobie fani księżnej z całego świata, a pałac Kensingoton i sama księżna zdają się zdawkowo podchodzić do informacji w temacie.

Tym razem jednak pałac Kensington przerwał milczenie - na oficjalnym profilu Kate i Williama na Instagramie pojawił się wpis z archiwalnym nagraniem pary, który nawiązał do ważnej akcji społecznej, w którą zaangażowani byli członkowie monarchii:

Wodorosty są jednym z najbogatszych zasobów planety i stanowią potencjalne rozwiązanie niektórych z największych problemów środowiskowych odczuwanych na całym świecie. Zapoznajcie się z dotychczasową podróżą... - czytamy na InstaStories.

Jednocześnie niedawno również sama Kate Middleton przerwała milczenie i wystosowała list skierowany do Gwardii Irlandzkiej, w którym podziękowała za wsparcie i pracę włożoną w przygotowania do uroczystości Colonel's Review i Tropping the Colour.

Chciałam napisać i dać wam znać, jak dumna jestem z całego regimentu przed Colonel's Review i paradą Tropping the Colour. Doceniam wielomiesięczny wysiłek, jaki włożyliście w tegoroczną paradę i godziny trudu, które spożytkowaliście na dopracowanie szczegółów - napisała Kate w liście skierowany do Gwardii Irlandzkiej.

Myślicie, że poprzez publikację archiwalnych treści pałac Kensington chce uspokoić fanów zatroskanych o zdrowie Kate Middleton? Jednocześnie niedawno okazało się, że księżna nie weźmie udziału w Colonel's Review, czyli ostatnią próbą przed uroczystością Trooping the Colour.

Żałujecie?

