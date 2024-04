22 marca księżna Kate przekazała informacje, które zszokowały media na całym świecie. Niewidziana od dłuższego czasu żona następcy tronu ujawniła, że lekarze wykryli u niej zmiany nowotworowe. Kate rozpoczęła już chemioterapię. Zaznaczyła, że nie wie, kiedy będzie mogła wrócić do swoich obowiązków. Tuż przed Wielkanocą przeprowadziła się do drugiej posiadłości w Anmer Hall, by tam w otoczeniu najbliższej rodziny i z dala od medialnego zamieszania dojść do siebie. Księżna Walii i jej mąż zrezygnowali nawet z wielkanocnego nabożeństwa. Niedawno William opublikował oświadczenie, które zaskoczyło obywateli.

Reklama

Książę William opublikował podziękowania. Przerwał głos po diagnozie księżnej Kate

Choć tajemnica zaginięcia księżnej Kate, którą brytyjskie media żyły od wielu tygodni, została wyjaśniona, cały czas pojawiają się kolejne, sensacyjne spekulacje na temat rodziny królewskiej. Niedawno przekazano, że Kate miała być jednak zmuszona do ujawnienia choroby w związku z zagrożeniem wycieku informacji. Fani royalsów czekają na następny sygnał ze strony księżnej Walii, dla której priorytetem są teraz dzieci oraz zdrowie.

Książę William, księżna Kate Rex Features/East News

Swoje obowiązki do połowy kwietnia zawiesił również książę William, który postanowił być przy żonie. Fakt, że następca tronu nie pojawił się na nagraniu ukochanej wywołał jednak pewne wątpliwości. Syn króla Karola III właśnie po raz pierwszy wydał oświadczenie po ujawnieniu diagnozy Kate. Treść mocno zaskoczyła internautów, ponieważ podziękowania dotyczą innej kobiety.

Książę William, księżna Kate Jonathan Brady/Associated Press/East News

Znany ze swojej miłości do futbolu, a także prezes Angielskiego Związku Piłki Nożnej od 2006 roku, oddał hołd piłkarce Rachel Daly. Wspomniana zawodniczka była częścią angielskiej reprezentacji, która wygrała Euro 2022. 32-latka zaliczyła 84 występy w barwach kadry narodowej. Niedawno postanowiła zakończyć swoją karierę reprezentacyjną i skupić się na grze w klubie.

Dziękuję za tak wiele niezapomnianych występów z Lionesses, Rachel Daly. Jeszcze wiele bramek dla Villi! – napisał na Instagramie książę William.

Książę William, księżna Kate instagram.com/princeandprincessofwales

Najwyraźniej fani royalsów, którzy czekają na kolejne komunikaty w sprawie księżnej Kate, będą musieli jeszcze poczekać. Obecnie żona następcy tronu znajduje się pod opieką lekarzy i to oni zadecydują, kiedy będzie mogła wrócić do obowiązków. Natomiast książę William ma wznowić spotkania już w drugiej połowie kwietnia. Warto przypomnieć, że w styczniu księżna Walii przeszła „planowaną operację jamy brzusznej”. Wieści o jej chorobie wstrząsnęły opinią publiczną.

Zobacz także

Książę William, księżna Kate Zak Hussein / SplashNews.com/East News

Przeprowadzone przez GovUK badania nie pozostawiają wątpliwości – księżna Kate jest najpopularniejszą członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej. Aż 76 procent ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie na jej temat. Kate i William są przeciwieństwem Harry’ego i Meghan, którzy nie cieszą się dobrym zdaniem opinii publicznej. Zdaniem ekspertów choroba żony następcy tronu nie wpłynie na ocieplenie relacji między braćmi.

Reklama

Zobacz także: Aż huczy o poważnym problemie księcia Williama. „Traci grunt pod nogami”