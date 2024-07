Wszystkie fanki Krzysztofa Hołowczyca już wkrótce będą mogli zobaczyć go w zupełnie innej roli. Okazuje się bowiem, że słynny sportowiec zgodził się wystąpić w teledysku grupy My Riot. Wszystko wskazuje na to, że klip po raz kolejny osiągnie sukces na miarę poprzedniego teledysku w którym rok temu wystąpił inny znany sportowiec, Tomasz Gollob.

- Pracowałem nad konceptem tego teledysku prawie 4 miesiące. Zmieniały się pomysły, powstawały nowe coraz lepsze i śmielsze koncepcje - zdradza lider zespołu, Piotr "Glaca" Mohamed. Nie ukrywam, że możliwość realizacji klipu z Krzyśkiem Hołowczycem była dla mnie ogromną inspiracją.

Krzysztof Hołowczyc również nie ukrywa radości ze wspólnie nakręconego teledysku. Kierowca rajdowy przyznaje, że zna i lubi utwory zespołu My Riot. "Glaca jest jest wyjątkowo świadomym artystą, który perfekcyjnie wie, co chce zrealizować i czynnie uczestniczy w produkcji. Jestem przekonany, że efektem naszej współpracy będzie bardzo atrakcyjny obraz do wyjątkowego utworu".

Premiera teledysku planowana jest na 4 czerwca, czyli dzień 50-tych urodzin Hołowczyca. Jesteście ciekawi jak będzie wyglądał klip "Ból przemija"?