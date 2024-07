Krzysztof Gojdź zabrał głos w sprawie Melanii Trump i Agaty Dudy. Słynny lekarz wyjaśnia, dlaczego Polacy polubili Agatę Dudę oraz dlaczego Melania Trump nie wzbudzałaby większej sympatii. Co je dzieli, co je łączy? Zobaczcie najnowszy wpis Krzysztofa Gojdzia!

Według Gojdzia, zarówno Trump jak i Duda wyglądają świetnie. Z czymże polska Pierwsza Dama ma ogromna przewagę nad żoną Donalda. Dlaczego? Bo jest naturalna i nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej:

Agata Duda czy Melania Trump? Która pierwsza dama zachwyca wyglądem? Melania Trump to piękność w stylu amerykańskim. Wygląd typowej gwiazdy Hollywood. Długie włosy, mocne wystające kości policzkowe, "hollywoodzki" uśmiech, hipnotyzujące i tajemnicze spojrzenie, figura modelki. W wieku 47 lat wyglada olśniewająco i pomimo korzystania z zabiegów medycyny estetycznej wyglada naturalnie, nie przesadza z poprawianiem urody. Agata Duda również zachwyca. Wygląda jak typowa zadbana Polka w wieku 45 lat. Naturalna, bez żadnych poprawek, ze swoimi zmarszczkami mimicznymi, które dodają jej uroku i wyglądu swojskiej kobiety z sąsiedztwa. Do tego równie zgrabna figura. Brawo! Taki wygląd my w Polsce lubimy i akceptujemy. Pani Agato, nie zmieniaj się - z naturalnością Tobie do twarzy. - pisze Gojdź.