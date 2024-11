Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. W najnowszej odsłonie programu Telewizyjnej Jedynki sporo działo się u Agaty, która musiała pożegnać się ze swoim kandydatem. Okazuje się bowiem, że Irek musiał opuścić gospodarstwo rolniczki. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" nie ukrywała żalu i rozczarowania.

Wielki finał najnowszej edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Już wkrótce dowiemy się, jak potoczyły się rolniczek i rolników z jedenastego sezonu programu TVP. Tydzień temu okazało się, że Agata z "Rolnik szuka żony" podjęła decyzję i dała szansę Irkowi. Niestety, teraz okazuje się, że para nie miała dla siebie zbyt wiele czasu po rodzinnym grillu. Irek podjął bowiem decyzję, że opuszcza już gospodarstwo rolniczki. Już na początku dziesiątego odcinka Ireneusz zaskoczył szczerym wyznaniem o Agacie.

Agata zabrała jeszcze Irka na romantyczny spacer nad rzekę, a tam nagle zadzwoniła do nich Marta Manowska. Okazało się, że prowadząca "Rolnik szuka żony" ze względu na stan zdrowia nie mogła się z nimi spotkać.

Agata w rozmowie z Martą Manowską zdradziła, że jest szczęśliwa, jednak później przed kamerą nie ukrywała, że nie jest zachwycona, że Irek nie chce zostać dłużej na gospodarstwie. Co więcej, wydaje się, że Agata nie do końca wierzy, że Irek naprawdę musiał już od niej wyjechać...

Zobaczymy jak to będzie jak odjedzie czy on będzie chciał tego kontaktu. Wolałabym żeby został, tym bardziej że nie ma Huberta (syna Agaty przyp. red.) to by mi pomógł. To jego decyzja, musi wracać, czy nie musi - nie wiem, mówi że musi, pewnie tak miał zaplanowane.

Zobaczymy jak to będzie jak odjedzie czy on będzie chciał tego kontaktu. Wolałabym żeby został, tym bardziej że nie ma Huberta (syna Agaty przyp. red.) to by mi pomógł. To jego decyzja, musi wracać, czy nie musi - nie wiem, mówi że musi, pewnie tak miał zaplanowane.

Sam Irek nie był w stanie powiedzieć, co teraz czuje. Widać, że kandydat Agaty wciąż nie wie, co zrobić.

Jak pojadę teraz do pracy to będzie okres który wiele wyjaśni tak naprawdę. Są takie rzeczy, które będą powodowały, że będę chciał tu wrócić, ale wejście znowu w te moje środowisko w którym jestem też pewne rzeczy znowu osłabi bo wiem, że tak się dzieje. To nie jest pierwszy raz kiedy próbuję być z jakąś kobietą i problem tych moich wyjazdów do pracy powoduje to, że to się jakby spłaszcza. Nie czuję się radośnie odjeżdżając stąd. Zostaje tutaj dużo moich nadziei, dobrych uczuć i jakby słowo przywiązanie do Agaty to nie, to jeszcze nie, ale taka chęć bycia blisko, coraz bliżej

mówił Ireneusz.