"NO TRUMP, YES PARIS (Nie dla Trumpa, Tak dla Paryża).". O co chodzi? Został on przygotowany przez organizację Greenpeace, działającą na rzecz ochrony środowiska. Napis wiąże się z tym, że Trump odmówił respektowania porozumienia klimatycznego z Paryża. W dniu, kiedy zostało zawarte, PKiN podświetlił się na zielono.

Czy prezydent USA zobaczył napis? Ciężko powiedzieć. Na pewno jednak dowiedział się o nim od swoich pracowników. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z protestów oraz napis na PKiN!

