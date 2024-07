Kora o paleniu marihuany:

- Ani Kamil, ani ja nie paliliśmy marihuany, Kamil - nie lubi, a ja nie palę, bo tak naprawdę w Polsce nie ma marihuany bez toksycznych dodatków i jest sztucznie wzmocniona. To już nie jest marihuana naszej młodości. Ale jeśli nie palę, to nie znaczy, że jestem temu przeciwna. Chciałabym mieć legalne prawo zapalić zwykłą naturalną marihuanę, tak jak to jest w Czechach, Portugalii, czy niektórych stanach w USA.

- Paliło całe moje pokolenie. Ludzie, którzy dziś są politykami, premierami, prezydentami, asrtystami światowej słąwy, nawet prawnikami. Teraz też miałabym ochotę sobie zapalić i nie być za to ścigana. Jestem dorosła i powinnam mieć możliwość wyboru używek. Marihuana jest najmniej szkodliwa ze wszystkich używek. Może mieć właściwości terapeutyczne.

- Nigdy nie brałam, tylko eksperymentowałam z własną świadomością. Byłam jedną z pierwszych hipisek w Polsce. Odlatywaliśmy od koszmarnej codzienności. Pamiętam, że po raz pierwszy zapaliłam marihuanę na jakiejś łączce w Zakopanem. Typowa podróż do wewnątrz.