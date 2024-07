Po konflikcie z Violą Kołakowską Karolina Korwin Piotrowska dostaje pogróżki. Na Instagramie dziennikarka opublikowała kilka wulgarnych wiadomości od hejtera, który grozi jej i staje w obronie modelki. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ Karolina Korwin Piotrowska chce postarać się o ochronę z urzędu!

Konflikt Karoliny Korwin Piotrowskiej i Violi Kołakowskiej

Od czego się zaczęło? Viola Kołakowska w jednym ze swoich wpisów ostro skrytykowała polskie blogerki modowe, porównując ich pracę do pracy prostytutek:

Zainspirowałam się dziewczynami, które są blogerkami i szafiarkami, tak zwanymi, oraz całą resztą wokół tego, czyli wszystkimi, którzy dorabiają do tego ideologię. Powiem szczerze, że najbardziej podirytowała mnie sytuacja taka, że ktoś daje na to ciężkie pieniądze, że ktoś płaci tym dziewczynom za nic. Jest to taka trochę reklamowa prostytucja - dla mnie przynajmniej. Postanowiłam to skomentować - pisała.

W sieci rozpętała się niemała afera, którą postanowiła skomentować Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka stanęła w obronie blogerek, sugerując, że Viola chce wypromować się na ich plecach:

Ma teraz za darmo Viola swoje pięć minut sławy zdobyte na dziewczynach, które może nie są orłami intelektu, ale pracują naprawdę ciężko. Można o tych dziewczynach (i chłopakach też) wiele mówić, ale jednego im nie można odmówić: pracowitości właśnie. I kreatywności. To jest realna siła, ma swoją wartość zbudowaną na owych snapach też, czy nam się to podoba czy nie. Ta nowa, mocna siła medialna i marketingowa, ona już nadeszła i wyzywanie się teraz w taniej stylistyce rodem z brudnej piaskownicy i nagrywanie niby zabawnych filmików nic nie da. Do roboty się wziąć. Tylko tyle. No chyba, że ma się co do garnka włożyć.

Viola nie pozostała jej dłużna. Nazwała Korwin Piotrowską "obłudną". Później już było tylko ostrzej: (uwaga wulgaryzmy)

Wiesz co Karolina żal mi ciebie. Jesteś obłudna i prowadzisz bardzo nieczystą grę, bardzo też niebezpieczna. Nie napiszę ze jesteś głupią pizdą bo to byłoby oczywiste. Życzę Ci, żebyś w końcu zajęła się czymś pożytecznym. A najlepiej będzie jak Cię w końcu ktoś porządnie bzyknie, może wtedy cała złość i jad opuszcza ciało twe i znowu będziemy mogli się cieszyc się Karoliną jaką byłaś kiedyś. Bo po tamtej śladu nie ma a szkoda.

W związku z całą sytuacją Karolina Korwin Piotrowska otrzymuje na Facebooku groźby!

Posłuchaj mnie uważnie, brzydka srako - przez ciebie Viola otrzymuje dziesiątki wyzwisk i hejtów na fb, jesli nie uspokoisz swoich fanów i nie przeprosisz jej publicznie, to tego bardzo pożałuje. […] Pamietaj, że mamy z Violą różne stare brudy na ciebie, które mogą anonimowo wypłynąć do internetu - pisze hejter.

Dziennikarka jest takimi wiadomościami szczerze przerażona:

Robi się ostro i coraz bardziej absurdalnie, ale widać nie ma końca tej patologii. Publikuję, bo uważam, że trzeba i wiem, że to zrobić mogę, tym bardziej, że to pewnie fejkowe konto a "Żydówka", szanowny panie, to dla mnie komplement. A że nie stać mnie na ochronę, trzeba to będzie załatwić drogą urzędową. Cóż...

Co sądzicie o całej sprawie?

Viola Kołakowska w ogniu krytyki.