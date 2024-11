Sylwia Bomba i Grzegorz Collins, para związana z show-biznesowym blichtrem, wprowadziła nową falę emocji w świat celebrytów. Okazuje się, że ich związek był od początku naznaczony tajemniczymi intrygami i zakulisowymi manewrami. Co tak naprawdę wydarzyło się na początku ich relacji?

W sobotnim odcinku programu TVN 7 "Mówię Wam", Sylwia Bomba ujawniła nowe, emocjonujące szczegóły dotyczące początków jej związku z Grzegorzem Collinsem. Jak przyznała celebrytka, ich miłosnej idylli próbowały zaszkodzić koleżanki z branży i jednocześnie "fanki" biznesmena:

Podczas gdy opinia publiczna wciąż zastanawia się nad tajemnicami otaczającymi związek Bomby i Collinsa, nowe informacje wzbudzają jeszcze większe zdumienie. Niezależnie od trudności, jakie napotkali na swojej drodze, para wydaje się teraz silniejsza niż kiedykolwiek. Bomba przyznała żartobliwie, że Collins nie uległ pokusom ze względu na jedną rzecz!

Reakcje w sieci nie pozostawiły wiele do życzenia. Fani z zaskoczeniem reagują na wyznanie Bomby i z pewnością zastanawiają się, kim mogły być te wpływowe osoby, które próbowały "usidlić" Grzegorza. Jedno jednak jest pewne: bez wątpienia Sylwia Bomba i Grzegorz Collins stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu.

Co ciekawe, w programie Mateusza Hładkiego para odniosła się też do pytania o ... ślub! Sylwia Bomba odpowiedziała krótko i wymownie:

Jak wiadomo, Sylwia Bomba będąc singielką nie ukrywała, że poszukuje prawdziwej i wielkiej miłości i jest na nią otwarta. Ostatecznie jesienią 2023 roku gwiazda TTV ogłosiła, że weszła w nową relację i stało się jasne, kto jest jej wybrankiem. Sylwię i Grzegorza Collinsa połączył program "Nasi w Mundurach" emitowany w TTV. Szybko okazało się, że między tą dwójką narodziło się uczucie, które trwa do dzisiaj i ma się świetnie!

To my: Gruba i Łysy, Stara Mamuśka i Młodociany Synek. Czy wyglądamy dollarsowo? Wiemy, że to największy coming out tego roku — udźwigniemy ciężar show-biznesu, tylko czy show-biznes jest gotowy na taki Bombowo Collinsowy zestaw?

- pisała Sylwia Bomba.