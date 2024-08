Wokół Julii von Stein znów zrobiło się głośno! Gwiazda programu "Diabelnie boskie" kilka dni temu zaskoczyła wszystkich informując, że chce śpiewać. Oznajmiła to w filmie opublikowanym na YouTube.com, gdzie nie tylko powiedziała, że marzy o karierze piosenkarki, ale również ogłosiła, że odeszła z telewizji. Wtedy też gorzko podsumowała swoje koleżanki, z którymi występowała na antenie TTV. Laluna nie wytrzymała i od razu jej odpowiedziała!

Laluna ostro odpowiedziała Julii von Stein

Julia von Stein wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Ostatnio gwiazda TTV ogłosiła, że zrobiła swój własny program, a pierwszy odcinek już trafił do sieci. We własnym reality-show celebrytka zdradziła, że chce zostać piosenkarką. Julia von Stein nie ukrywała ogromnego szczęścia i emocji, ale jej rodzice nie podzielają jej entuzjazmu. Co ciekawe, Julia w swoim filmie ogłosiła, że odeszła z telewizji, a informując o tym fakcie gorzko podsumowała swoje koleżanki z TTV.

Odeszłam z telewizji. Nie chciałam robić na rachunek sześciu dziewczyn, tylko na swój własny. Jestem najlepsza wśród najgorszych, a ja chcę odwrotnie. Chcę być najgorsza wśród najlepszych, ja chcę się czegoś uczyć mówiła Julia von Stein.

Wyznanie Julii von Stein odbiło się szerokim echem w sieci, a Laluna nie mogła tego przemilczeć. Laluna i Julia voin Stein razem występowały w "Królowych życia" i "Diabelnie boskich" i nie ukrywa, że słowa koleżanki mocno ją oburzyły. Laluna odpaliła się na Instagranie i zarzuciła Julii von Stein kłamstwo.

Dosyć tego. Posłuchaj mnie, dziewczyno, po pierwsze nie odeszłaś z telewizji, nie okłamuj ludzi, bo program został tylko na jakiś czas wstrzymany. Druga sprawa, powiedziałaś, że pracowałaś na nas i byłaś najlepsza wśród najgorszych. Co to oznacza? Obraziłaś nas wszystkie. Obraziłaś Dagmarę, Izę, Anię, mnie. Że zapie***lałaś na rachunek nas wszystkich? Pamiętaj dziewczyno nigdy nie byłaś najlepsza, bo najlepszą oglądalność zawsze miała Dagmara, ja i Iza, byłyśmy trzy topowe podsumowała Laluna.

Koleżaneczko, utrzymałaś się w tym programie tylko ze względu na twoją rodzinę, bo masz wspaniałą babcię i oni się do ciebie przyłączyli, bo tak naprawdę ciebie nikt nie chciał na początku oglądać. Okłamywałaś ludzi z niejedną sprawą kontynuowała Laluna.

Po kilku godzinach Laluna opublikowała kolejne nagranie na Instagramie. Tym razem już w łagodniejszym tonie zwróciła się do koleżanki z TTV.

Masz prawo robić co chcesz, ale nie kłam bo program jest wstrzymany, nie mów, że byłaś najlepsza w najgorszych, nie wywyższaj się, bądź normalna- jesteśmy wszyscy na tym samym szczeblu. Zejdź na ziemię a będzie normalnie. Wszyscy jesteśmy ludźmi

Myślicie, że Julia von Stein odpowie Lalunie? Co sądzicie o zamieszaniu wśród gwiazd TTV?

