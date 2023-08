Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" kilka tygodni temu zdradziła fanom, że jest w nowym, szczęśliwym związku. Obserwatorzy gwiazdy bardzo kibicują jej nowej relacji widząc, jak Sylwia Bomba rozkwita przy nowym partnerze. Niektórzy jednak wciąż zastanawiają się, jak jej córeczka, Antosia, przyjęła jej nowego ukochanego. Teraz gwiazda "Gogglebox" postanowiła rozwiać ich wszelkie wątpliwości na ten temat. "Gogglebox. Przed telewizorem": Jak córeczka Sylwii Bomby przyjęła jej nowego partnera? O tym, że Sylwia Bomba jest zakochana , dowiedzieliśmy się w czerwcu. Wówczas gwiazda "Gogglebox" zamieściła na swoim InstaStories zdjęcie z tajemniczym mężczyzną i mnóstwem kwiatów. Szybko okazało się, że to właśnie jest nowy partner Sylwii Bomby! Celebrytka od razu jednak zaznaczyła, że nie zamierza ujawniać w pełni wizerunku swojego partnera w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu jednak pojawiają się wspólne zdjęcia gwiazdy i jej ukochanego, na których nie brakuje również córeczki Sylwii Bomby, Tosi! Ostatnio fani postanowili zapytać Sylwię Bombę, jak jej pociecha przyjęła jej nowego partnera. Gwiazda "Gogglebox" w odpowiedzi wstawiła wymowne zdjęcie - widzimy na nim, jak Tosia jest noszona przez mężczyznę "na barana" i razem z nim zwiedza okolicę. Zobacz także: "99 gra o wszystko": Sylwia Bomba odpadła w pierwszym odcinku! Gorzki komentarz Laluny Nie ulega wątpliwości, że córeczka gwiazdy ma świetne relacje z jej nowym partnerem. Jakiś czas temu Sylwia Bomba zdradziła nawet, jak czule Tosia wypowiada się na temat jej nowego ukochanego . - "Mamusiu, a wiesz, że to mój nowy chłopak, a nie Twój?" Mój nowy chłopak mówi: kocham WAS, nie tylko ciebie, WAS - wyjawiła Sylwia Bomba. Zobacz także: ...