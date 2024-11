Julia Von Stein niedawno założyła kanał na YouTube i dodaje tam vlogi ze swojego życia. Teraz oznajmiła fanom, że jest zakochana, opowiedziała całą historię poznania z partnerem, a także pokazała swoją rozmowę z ojcem na temat jej nowej relacji. Dodatkowo Julia Von Stein pokazała romantyczne kadry z pierwszego pocałunku ze swoją nową miłością!

Julia Von Stein pokazała partnera

Julia Von Stein od kilku lat jest w show-biznesie, a swoje życie pokazywała w programie "Diabelnie Boskie". Julia nigdy nie narzekała na brak sławy oraz pieniędzy, które czerpie z rodzinnego biznesu, czyli branży funeralnej. Jakiś czas temu Julia Von Stein udała się na wywiad do Żurnalisty i wyjawiła wprost, że jedyne czego jej brakuje to miłości! Jej rodzice wpadli zatem na pomysł, aby obkleić jej samochód zdaniem: "Szukam Męża". To niestety nie przyniosło oczekiwanego efektu, jednak okazuje się, że Julia znalazła w końcu swoją miłość!

Niedawno paparazzi nakryli Julię Von Stein na randce z tajemniczym mężczyzną, a teraz okazuje się, że to właśnie z nim związana jest kobieta. Nowy film na YouTube zdradził, że Julia von Stein jest zakochana. W rozmowie ze swoją koleżanką przyznała, że mężczyzna był jej ochroniarzem podczas koncertu na Stadionie Narodowym.

Po Narodowym (koncert Roztańczony Narodowy- przep. red.) kto się czubi ten się lubi i tam między nami jakoś zaiskrzyło, ja nie wiem jak do tego doszło! -tłumaczyła Julia.

Fani już zamierzali gratulować, jednak Julia dodała, że mężczyzna przestał odbierać od niej telefon. Dziewczyna podczas nagrania spróbowała ponownie dodzwonić się do ukochanego i tym razem odebrał. Okazało się, że również pragnie spotkać się z Julia Von Stein i odbyć rozmowę odnośnie ich relacji. Następny kadr, który widzowie mieli okazję zobaczyć na filmie Julii to poranek następnego dnia, a dokładniej sypialnia Julii, w której były porozrzucane męskie ubrania! Chwilę później rozległ się dzwonek do drzwi, a w progu stanął ojciec Julii. Fani kobiety wiedzą, jak ważny w jej życiu jest tata, więc jego sroga mina przeraziła gwiazdę TTV.

Dziecko, chciałem wiedzieć co Ty robisz, z kim się zadajesz, czułem, że coś jest nie tak! Wynająłem detektywa... poznałaś następnego gołodupca(...) idzie zima, a ja co mam kurtkę kupić i czapkę Twojemu kawalerowi? - zaczął ojciec Julii.

Julia Von Stein stanęła w obronie ukochanego i powiedziała, że czuje się szczęśliwa.

Szukam człowieka do życia. Dlaczego nie skupisz się na tym, że jestem szczęśliwa, że mam wsparcie, że nie jestem w Warszawie sama? (...) Nie możesz, jako ojciec po prostu cieszyć się, że jestem szczęśliwa? - zapytała Julia.

Fani podzielają zdanie taty Julii, sugerując, że za miłością się "nie biega", a nie odbieranie telefonów to próba manipulacji drugim człowiekiem.

Nie odbieranie telefonu to okrutna forma manipulacji mająca na celu uzależnienie ofiary emocjonalne od siebie. Robi się to po to żeby Julia tesknila i martwiła się a przez to jeszcze bardziej przywiązała się do tego chłopaka i jadla mu z ręki.

Julia to nie jest miłość... Wyobrażasz sobie kogoś kim on nie jest. Poprostu za bardzo chcesz faceta ale nie meza.. Jak nie szanujesz samej siebie to jak chcesz by ktoś Cię szanował.. Uważaj na siebie bo jesteś za dobra dla wszystkich wokół ale nie dla samej siebie

Jula, o miłość się nie żebra. To się zawsze źle kończy.

Twój tata ma rację. To nie jest miłość! - grzmią fani.

A Wy, jak myślicie? Julia odnajdzie szczęście u boku tajemniczego mężczyzny?

