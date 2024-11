Sylwia Grzeszczak już od dawna nie ukrywa, że jest szczęśliwa i nie chodzi tylko o jej życie zawodowe, które w ostatnim czasie jest pasmem niekończących się sukcesów, ale również prywatne. Piosenkarka od czasu do czasu chwali się w mediach społecznościowych prywatnymi kadrami i wygląda na to, że już dawno zamknęła za sobą etap rozstania z Liberem, a ostatnio emocje rozgrzał tajemniczy mężczyzna, który pojawił się w nowym teledysku do piosenki "Latawce". Teraz Sylwia Grzeszczak pochwaliła się nowiną i nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa. Nie uwierzycie, o co chodzi!

Sylwia Grzeszczak przekazała wiadomość. Jestem pod wrażeniem!

Sylwia Grzeszczak po trudnym czasie w swoim życiu związanym z rozstaniem z Liberem, które ogłosili we wrześniu 2023, mocno skupiła się na swojej karierze. Wydała kilka utworów, a niektóre z nich powstały przy współpracy z byłym partnerem, a teraz jest głośno o kolejnym wielkim sukcesie artystki za sprawą utworu "Latawce". 22 listopada w sieci miał swoją premierę nowy klip Sylwii Grzeszczak do utworu "Latawce", w którym pojawił się tajemniczy mężczyzna i od razu pojawiło się mnóstwo spekulacji, czy jest on nowym partnerem piosenkarki. Sylwia Grzeszczak nie zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie i tym samym potwierdziła, że nie zamierza dzielić się szczegółami z życia prywatnego:

A ja nie wiem, czy odpowiem na to pytanie. O Boże! Hm... odpowiedziała Sylwia Grzeszczak podczas rozmowy w Radiu ZET

Teraz zrobiła wyjątek i podzieliła się nowiną, ale dotyczy ona kolejnego sukcesu zawodowego:

Milion wyświetleń pod teledyskiem Latawce! napisała poruszona Sylwia Grzeszczak

Fani Sylwii Grzeszczak są pod wrażeniem nie tylko nowego utworu "Latawce", ale również subtelnego i melancholijnego teledysku. Internauci piszą wprost, że to jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, a teledysk to prawdziwy majstersztyk. Wszyscy jednogłośnie podkreślają, że poruszyły ich szczególnie kadry, na których Sylwia Grzeszczak gra na pianinie.

To jeden z piękniejszych polskich teledysków, ujęcie z Twoim wejściem na pianino, kadr z lustrem czy scena z domku…jejku, jakie to jest piękne!! brawo, genialna robota!

Piękny utwór. Można słuchać w nieskończoność

Gratulacje, jestem naprawdę szczęśliwa, że tak wiele osób posłuchało twojej nowej piosenki Latawce, mam nadzieję, że to cię również uszczęśliwi, a to najlepsza piosenka, jakiej kiedykolwiek słuchałam, uwielbiam ją.

Już od jakiegoś czasu zarówno Liber, jak i Sylwia Grzeszczak rozpoczęli nowe życie, choć ich losy nadal będą splecione za sprawą córki Bogny. Niedawno było głośno o nowej relacji Libera, a tymczasem już od jakiegoś czasu media rozpisują się o nowym partnerze artystki, którym ma być Maciej Buzała. Co prawda, sami zainteresowani nie zdecydowali się potwierdzić te doniesienia, ale fani są przekonani, że w życiu Sylwii Grzeszczak naprawdę sporo się dzieje.

Sądzicie, że niebawem gwiazda opublikuje zdjęcie z nowym partnerem?

