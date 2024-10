Od czasu rozstania Sylwia Grzeszczak skupia na sobie wzrok opinii publicznej, a fani niecierpliwie wyczekują momentu, aż ta ogłosi, że w jej życiu znów się ktoś pojawił. Rzeczywiście, choć artystka milczy, niedawno sieć obiegły informacje o jej nowym związku! Teraz na jaw wyszły kolejne fakty! Okazało się, że zakochani wcale nie ukrywają swojej relacji, jak mogłoby się spodziewać. Nawet najwięksi fani mogli jednak przeoczyć pewien szczegół.

Rozstanie Sylwii Grzeszczak i Libera, do którego doszło przed rokiem, odbiło się szerokim echem w mediach. Byli bowiem związani ze sobą od lat, a owocem ich miłości jest dziś córeczka. Chociaż oboje niewiele mówili o swoim życiu prywatnym, uchodzili za zgraną i szczęśliwą parę. Mimo to związek nie przetrwał próby czasu, choć jak wiadomo, rozstali się w zgodzie i pozostają w przyjacielskich stosunkach.

Potwierdzeniem tego wydawała się być wydana krótko po rozstaniu piosenka Sylwii "Motyle", w której śpiewa: "Czy to stracony czas? Tego nie powiem o tobie nigdy!". Każde z nich poszło w swoją stronę, a kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że Liber znów jest zakochany! Co więcej, Grzeszczak również nie zamierzała dłużej wieść życia singielki i także z kimś się związała! Choć sama nie zabrała głosu w tej sprawie, prasie udało się ustalić, że wybrankiem jest serca jest niejaki Maciej Buzala - były partner Blanki Lipińskiej.

Para ponoć sukcesywnie rozwija swoją relację, a niedawno nawet mieli zostać przyłapani na czułościach! Teraz osoba z ich bliskiego otoczenia przekazała w rozmowie z Pudelkiem najświeższe informacje. Okazało się, że związek Sylwii i Maćka trwa niemal pół roku! Chociaż na pierwszy rzut oka starają się chronić swoją prywatność, w sieci przemycają drobne smaczki, które mogą zdradzać prawdę o tej dwójce.

Nie tak dawno chociażby Sylwia Grzeszczak podzieliła się z fanami fotką prosto z samolotu ukochanego! Mimo iż nie pokazała go na zdjęciu, Maciej w swoich mediach społecznościowych w tym samym czasie również udostępnił kadr z maszyny. Ostatnio z kolei głos w sprawie Sylwii i Maćka zabrała Blanka Lipińska, przyznając wprost, że przyjaźni się do dziś ze swoim ex i często się widują.

Musimy pamiętać o tym, że ja się przyjaźnię z Maciejem. Rozstaliśmy się 6 lat temu, ale my się przyjaźnimy do dziś. (...) Ja tego chłopa bardzo lubię i nie mam zamiaru, jeśli on mnie o to nie poprosi, wtrącać się w jego życie, albo mówić o nim cokolwiek, albo cokolwiek o jego życiu albo o jego przyszłych partnerkach

- wyznała dla Świata Gwiazd.