W mediach od dłuższego czasu krążyły plotki o tym, że Sylwia Bomba i Grzegorz Collins są razem. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" nie ukrywała tego, że w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy, ale nie zdradzała dokładnie, o kogo chodzi. Dopiero gdy para pojawiła się razem na oficjalnym wydarzeniu, wszystko stało się jasne. Okazuje się, że partner celebrytki poznał nawet już jej córkę i wygląda na to, że świetnie się razem dogadują. Bomba udostępniła ich wspólną rozmowę na Instagramie. Na filmiku Antosia uroczo zaczepiała partnera swojej mamy i powiedziała, że przygotowuje dla niego coś wyjątkowego.

Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami na Instagramie, gdzie ostatnio zaczęła wspominać o tym, że jej serce jest już zajęte. Dopiero na gali "Gwiazdy Dobroczynności" Sylwia Bomba i Grzegorz Collins potwierdzili oficjalnie swój związek — pozując razem na ściance. Na Instagramie celebrytki pojawiło się również ich wspólne zdjęcie, a pod nim gwiazda napisała, że zdaje sobie sprawę, że to "największy coming out tego roku".

Dobry wieczór! To my: Gruba i Łysy. Stara Mamuśka i Młodociany Synek. Czy wyglądamy DOLLARSOWO? Wiemy, że to największy coming out tego roku — udźwigniemy ciężar SHOW BIZNESU tylko czy Show Biznes jest gotowy na taki Bombowo Collinsowy zestaw

— napisała Sylwia Bomba.