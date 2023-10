Internauci już od jakiegoś czasu podejrzewali, że serce Sylwii Bomby z "Gogglebox" jest zajęte. Teraz wszystko wskazuje na to, że gwiazda TTV oficjalnie przyznała, że się z kimś spotyka. Kim jest jej wybranek? Koniecznie sprawdźcie, co powiedziała na jego temat.

"Gogglebox": Sylwia Bomba o partnerze

Nie da się ukryć, że życie Sylwii Bomby niezmiernie ciekawi jej fanów. Jeszcze niedawno wszyscy mówili o przeprowadzce gwiazdy do nowego, wymarzonego domu. Od tamtej pory celebrytka z chęcią pokazuje swoją codzienność w pięknej willi. Ostatnio jednak wszyscy zachwycali się odważną stylizacją Sylwii Bomby. Internauci więc śmiało twierdzą, że gwiazda TTV ma praktycznie wszystko - piękny dom, kochaną córkę, karierę, pieniądze i wspaniałe życie, bogate w liczne podróże. Sama zainteresowana jednak otwarcie mówiła, że do pełni szczęścia brakuje jej... partnera. Czy to się zmieniło?

Wiele na to wskazuje. W końcu jakiś czas temu Sylwia Bomba została przyłapana na plaży w towarzystwie Grzegorza Collinsa. W Sopocie para świetnie się ze sobą bawiła - wówczas nie zabrakło także córeczki gwiazdy, Tosi, która ewidentnie lubi Grzegorza. To właśnie wtedy w sieci pojawiły się liczne plotki, że tę dwójkę łączy coś więcej, niż przyjaźń. Gwiazda TTV oraz prezenter nie potwierdzili tych doniesień. Teraz jednak Sylwia Bomba uchyliła rąbka tajemnicy.

Sylwia Bomba zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło różnicy wieku pomiędzy partnerami:

- Czy związek z facetem, który jest młodszy o max 5 lat ma jakiś sens? Czy zdecydowałabyś się? - padło pytanie.

Wówczas gwiazda zaskoczyła szczerą odpowiedzią, w której przyznała, że obecnie się z kimś spotyka:

- Aktualnie spotykam się z mężczyzną w moim wieku i według mnie wiek to tylko liczba. Na różnych etapach życia wydawało mi się, że wole starszych mężczyzn. Teraz wiem, że wiek nie ma znaczenia. Osobowości nie da zamknąć się w liczbach - napisała.

Jak myślicie? O kogo chodzi?