Huczne śluby i wystawne wesela zdecydowanie są domeną gwiazd: te największe ceremonie są pamiętane przez lata, choć niestety czasami nawet najbardziej bajkowy ślub nie jest gwarancją trwałości relacji. W polskim show-biznesie jest jednak całkiem pokaźne grono celebrytów, którzy decydują się na tak zwane "rzymskie małżeństwa", czyli są razem, ale nie biorą ślubu kościelnego ani cywilnego. Robią to z różnych powodów, jednak to, co ich łączy, to sposób na życie i udany związek. Wiedzieliście, że to właśnie te pary żyją w zgodzie z tą zasadą? Niektóre nazwiska mogą być sporym zaskoczeniem!

Rzymskie małżeństwa wśród polskich gwiazd

Trudno nie zgodzić się z faktem, że ślub i instytucja małżeństwa to powszechnie uznawane symbole trwałej, niezaburzonej miłości dwojga ludzi, a ci, którzy dodatkowo kierują się wiarą katolicką, decydują się na ceremonię kościelną. Nie wszyscy jednak preferują taki model życia: nie brakuje par, które wolą pozostawać w nieformalnych związkach - i mowa tu też o znanych z show-biznesu postaciach. Choć taka forma relacji z biegiem lat staje się coraz popularniejsza, mało kto wie, że istnieje pewien "kompromis" między małżeństwem a związkiem na tzw. "kocią łapę".

Mowa o tak zwanym "rzymskim małżeństwie", które zakłada, że zakochani nie organizują ślubnej lub cywilnej uroczystości. To, co ich łączy może być traktowane jako długoletni związek partnerski, ale nie brakuje też sytuacji, w których partnerzy przysięgają sobie miłość podobnie jak podczas ślubu - jednak w domowym zaciszu.

Maja Ostaszewska i Michał Englert

Aktorka Maja Ostaszewska i operator filmowy Michał Englert znają się już od niemal dekady, a połączyło ich spotkanie w SPATiF-ie, podczas którego od razu między nimi zaiskrzyło. Englert miał już za sobą małżeństwo z Małgorzatą Szumowską, Ostaszewska zaś rozstała się z Łukaszem Barczykiem. Od tamtej pory zakochani są nierozłączni. Już po dwóch latach odkąd stworzyli parę, zostali rodzicami 17-letniego dziś Franciszka.

Para do szczęścia nie potrzebowała ślubu. Aktorka w wywiadach przyznawała, że zarówno ona, jak i jej ukochany cechują się ognistym temperamentem - ich codzienność często przypomina życie "włoskich małżonków", a kłótnie są jej częstym elementem. To, co spaja parę to jednak zaufanie i ... odrobina zazdrości, a także podobieństwo zawodów i branży, które sprawia, że dobrze się rozumieją. Czego chcieć więcej?

Spotkaliśmy się jako osoby dorosłe, po różnych doświadczeniach. Wiedzieliśmy, czego oczekujemy. Myślę, że oboje dobrze się dobraliśmy. Mamy wolne, twórcze zawody, doskonale się rozumiemy - mówiła o ukochanym Maja Ostaszewska dla ''Vivy!''.

Anna Wyszkoni i Maciej Durczak

Anna Wyszkoni i Maciej Durczak mogą z powodzeniem uchodzić za jedną z bardziej zgodnych par w polskim show-biznesie - są bowiem razem już od 20 lat! To prawdziwa rzadkość, jednak zakochani nie są zdziwieni takim obrotem spraw: cały czas pielęgnują bowiem łączące ich uczucie. Para poznała się w pracy, gdy Wyszkoni była wokalistką zespołu Łzy, a Durczak - jej managerem.

Wokalistka mówiła później, że związek nie narodził się wcale z miłości od pierwszego wejrzenia, a o przyszłym ukochanym mówiła, że jest "dziwakiem". Co ciekawe, para jest zaręczona, tworzy patchworkową rodzinę i wychowuje wspólnie 13-letnią córkę, ale nie zdecydowała się na formalne przypieczętowanie związku. Anna Wyszkoni zdementowała nawet potencjalne ślubne plany w niedawnym wywiadzie. Jednocześnie potwierdziła, że w jej związku układa się jak najlepiej. Można tylko gratulować!

W tej chwili nie czujemy już takiej potrzeby, stworzyliśmy dom, rodzinę, udało nam się bez formalizowania naszego związku i jakoś przestaliśmy w to brnąć - mówiła Anna Wyszkoni w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

Otylia Jędrzejczak i Paweł Przybyła

Choć Otylia Jędrzejczak rzadko bywa na salonach, a jeszcze rzadziej zwierza się ze swojego życia prywatnego, wiadomo, że pływaczka od niemal 10 lat jest w związku z byłym koszykarzem, o 4 lata młodszym Pawłem Przybyłą. Historia ich miłości rozpoczęła się w 2015 roku, gdy Otylia zakończyła już karierę sportową. Jak przyznawała Jędrzejczak, był to dla niej dobry moment, bo treningi i przygotowania do zawodów nie zabierały jej już tyle czasu.

Dzisiaj para tworzy szczęśliwy związek i wychowuje dwójkę dzieci: urodzoną w 2017 roku Marcelinę i Grzegorza, który przyszedł na świat dwa lata później. A małżeństwo? Jak mówi sama Otylia Jędrzejczak, nie jest dla niej receptą na szczęście:

Ślub nie jest mi potrzebny do szczęścia. Za dużo kosztuje! Nie mam ochoty, żeby moi rodzice wyprawiali mi weselisko. Jeżeli będę je wyprawiała, to chcę wyprawić je sama - mówiła pływaczka dla ''Plejady''.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk

Magdalena Boczarska nie ukrywa, że obawiała się wejść w związek z 6 lat młodszym aktorem, Mateuszem Banasiukiem. Gdy ona zgarniała nagrody za duże role, on dopiero debiutował w kinie. Jak przyznawała później aktorka, głównie obawiała się komentarzy dotyczących różnicy wieku między nią, a jej partnerem. Na szczęście ostatecznie nie postawiła krzyżyka na tej relacji i dzisiaj aktorska para tworzy udane "rzymskie małżeństwo".

Jak mówi Boczarska, tym, co - oprócz uczucia - spaja jej związek z Mateuszem Banasiukiem, jest syn. Niemal 7-letni dziś Henryk jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców:

Na planach filmowych wychodziłam za mąż co najmniej pięć razy. Różnie się to kończyło. Myślę, że kobiety pragną przede wszystkim partnerstwa i miłości, a w marzeniu o białej sukni jest trochę próżności. Oczywiście, pewnie, że pięknie jest przysięgać sobie miłość przed ołtarzem, ale w naszym przypadku to dziecko buduje rodzinę - wyjawiła Magdalena Boczarska ''Pomponikowi''.

Paulina Holtz i Michał Nowakowski

Jedna z flagowych gwiazd "Klanu", Paulina Holtz, rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, a na jej profilach w mediach społecznościowych widnieją raczej kadry powiązane z sferą zawodową, w której nieustannie się rozwija. Prywatnie wiadomo jednak, że aktorka tworzy wieloletnią relację z operatorem filmowym, Michałem Nowakowskim. Para wychowuje dwie córki: Antoninę i Marcjannę. Aktorka pilnie strzeże prywatności swojej rodziny, bo w sieci próżno szukać jej wspólnych zdjęć z córkami czy partnerem.

Już w 2008 roku w wywiadzie dla "Polki.pl" Paulina Holtz mówiła o tym, że ślub nie jest jej priorytetem i jak wiadomo, nie zmieniło się to aż do teraz:

Wychodzenie za mąż nigdy nie było numerem jeden na liście moich życiowych zadań, bo nie uważam, by ślub cokolwiek zmieniał czy gwarantował. Chodzi o to, by stworzyć szczęśliwą rodzinę, a nie o to, by mieć papier. My z Michałem nie przywiązujemy do ślubu jakiejś ogromnej wagi - mówiła już w 2008 roku aktorka w rozmowie z ''Polki.pl''.

Skąd nazwa "rzymskie małżeństwo"?

Dlaczego akurat "rzymskie małżeństwo"? Wyjaśnienie tej nazwy ma oczywiście swoje źródło w historii. O swoim rozumieniu tego pojęcia opowiedział w jednym z wywiadów Piotr Szeląg, obecny mąż Lary Gessler. Para pozostawała w związku w rozumieniu "rzymskiego małżeństwa", ale ostatecznie Gessler i Szeląg zdecydowali się na aż dwa śluby!

Dla Rzymian małżeństwo było relacją faktyczną, nie zaczynało się od ślubu, tylko od faktycznej chęci pozostawania razem jako mąż i żona. Dopiero wpływy filozofii chrześcijańskiej sprawiły, że zaczęto uważać ślubowanie sobie za coś istotnego prawnie - komentował Piotr Szeląg, który ten rodzaj związku tworzył z Larą Gessler (para wzięła ostatecznie ślub).

