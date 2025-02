Natalia Kukulska zapisała się na kartach historii polskiej muzyki, jako jedna z topowych artystek. Od lat jednak zainteresowanie budzi nie tylko jej życie zawodowe, ale i prywatne. Obojętny dla opinii publicznej nie jest fakt, że jej mamą była słynna Anna Jantar. Sporo mówi się również o Natalii w kontekście małżeństwa z Michałem Dąbrówką, o którym ona sama mówi raczej niewiele. Teraz miała ważny powód, by podzielić się fotkami z ukochanym. Miłość aż od nich bije.

12 lutego, czyli raptem dwa dni przed Walentynkami, Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka mieli swoje własne, niezwykle ważne święto. Wybiły im bowiem srebrne gody! Z okazji 25-lecia małżeństwa znajomi przygotowali im imprezę-niespodziankę, która odbyła się w restauracji Viva Tango w centrum Warszawy!

Wczorajsza pełnia była ewidentnie nieprzypadkowa. Srebrzyło się niebo i nasz jubileusz — 25 rocznica ślubu — srebrne gody. Co to był za dzień! Po niezwykłej sesji zdjęciowej, której efekty wkrótce, zostaliśmy porwani przez nasze dzieci do restauracji, gdzie czekała na nas niespodzianka. Grono cudownych przyjaciół (ze zrozumieniem do frekwencji podczas ferii…), wspaniała kolacja, cudowne prezenty, wspomnienia, zdjęcia i szalony tort…

Z kolei Natalia Kukulska podzieliła się refleksjami na temat swojego związku. W mediach społecznościowych pokazała serię zdjęć z ukochanym, a pod nimi przyznała, że w ich relacji nie brakowało „lekkich zakrętów”, jednak zawsze udawało im się przez nie przejść razem.