Uwielbiana dziennikarka uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"! Fani zachwyceni: "Ale petarda"

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" odkrywa kolejne karty i zdradza kolejne nazwiska uczestników 16. edycji show. Wygląda na to, że to będzie istnie "dziennikarska" edycja, ponieważ do rodziny tanecznej dołącza właśnie dziennikarka RMF FM! Fani są zachwyceni i już mówią spekulują, że to będzie "mocna edycja".