Paulina Holtz kojarzona jest głównie z rolą Agnieszki Lubicz w którą wciela się od 1997 roku w telenoweli "Klan". Produkcja zapewniła aktorce stałe źródło utrzymania i rozpoznawalność, która nie przełożyła się na popularność. Sama zainteresowana rzadko pojawia się w mediach i unika raczej branżowych imprez. Dopiero niedawno po raz pierwszy od wielu lat pokazała się na okładce magazynu. Przypomnijmy: Wyretuszowana prawie 40-letnia Holtz na okładce. Pokazała dzieci

Paulina na wspomnianej okładce po raz pierwszy pokazała swoje dzieci: 7-letnią Antoninę i 6-letnią Marcelinę. W wywiadzie dla magazynu opowiedziała o metodach wychowawczych, które stosuje. Aktorka kieruje się zasadą stosowaną przez jej mamę - Joannę Żółkowską, a mianowicie traktuje dzieci jak osobny byt i nie wymaga na nich, by realizowały jej niespełnione ambicje.



Rodzice traktowali mnie jak osobny byt i nie wymagali realizowania ich niespełnionych pragnień. Nie wyobrażam sobie, aby rodzic mógł bezwzględnie decydować o przyszłości dziecka, nie biorąc jego potrzeb pod uwagę. Ja też mam takie podejście do swoich córek - zapewnia w wywiadzie.



Swoje córki uczy życia poprzez doświadczenia, chce by wyciągały one błędy ze swojego postępowania i na tej podstawie się uczyły. Nie jest także zwolenniczką zabawek dostępnych w sklepach - woli, żeby dziewczynki wykorzystywały to, co mają w domu pod ręką.



Mówię im, jakie jest moje zdanie i proszę, aby przemyślały i zastanowiły się czy nie będzie im łatwiej, jak mnie posłuchają. Chcą cały dzień chodzić w butach po całym mieście – proszę bardzo. Będą miały pęcherze, ale muszą tego doświadczyć, aby wiedzieć. Oczywiście mówimy tu cały czas o wyborach na poziomie dzieci, a nie spraw merytorycznie istotnych. Dziewczynki wynajdują sobie swoje zabawy, czasami wystarczy kubeczek i przyprawy do przyrządzenia magicznej mikstury. Dziadek kupił im minerały więc bawią się nimi. - dodaje.

Jesteście zwolenniczkami takich metod?

