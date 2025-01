Wiktoria Wolańska jest aktorką młodego pokolenia i widzowie mogą ją kojarzyć z ról w filmach i teatrze. Teraz okazuje się, że pomimo tego, że jest dyplomowaną aktorką jakiś czas temu postanowiła zatrudnić się jako sprzątaczka. Początkowo Wiktoria Wolańska myślała, że będzie to tymczasowe zajęcie, ale okazuje się, że teraz planuje własną firmę sprzątającą. W "Halo tu Polsat" zdradziła szczegóły.

Wiktoria Wolańska jest jedną z aktorek, które możemy oglądać na scenie Teatru Narodowego. Ma również na swoim koncie role w takich filmach jak: "Legiony" czy "Moje wspaniałe życie". Gwiazda młodego pokolenia pomimo artystycznej działalności w zeszłym roku, ze względu na sytuację finansową musiała zatrudnić się jako sprzątaczka. W najnowszym wydaniu "Halo tu Polsat" opowiedziała o swoim pomyśle na życie.

Jestem aktorką, która nadal jest aktywna zawodowo natomiast w zeszłym roku wpadłam na taki pomysł, który był trochę kierowany impulsem potrzeby pieniędzy i potrzeby tego żeby przejąć kontrolę nad- jakkolwiek by to nazwać- obszarem kariery, której jest dosyć mało jako aktorka mogę powiedzieć to jest się ciągle gdzieś tam na końcu decyzyjnego łańcucha. Więc to było takie orzeźwiające doświadczenie i myślałam, że będzie takie tymczasowe, że pójdę sprzątać, porobię przez ten miesiąc i że potem się jakoś ułoży i zaczęło się układać tylko w kierunku, którego się nie spodziewałam. Zaczęło się układać tak, że pracuję już teraz nad firmą sprzątającą

wyznała aktorka.