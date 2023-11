Lara Gessler po narodzinach drugiego dziecka przez jakiś czas musiała zmierzyć się z macierzyństwem samotnie, ponieważ jej mąż wyprowadził się do hotelu. Cała ta sytuacja odbiła się szerokim echem w mediach, ale dopiero po roku restauratorka postanowiła odnieść się do całej tej sprawy. 34-latka stanęła w obronie swojego męża.

W 2019 roku Lara Gessler i Piotr Szeląg zaczęli się spotykać, a zaledwie rok później pojawiła się na świecie ich pierwsza pociecha, której dali na imię Nena. Jeszcze przed narodzinami córki para zdecydowała się na ślub cywilny. W ubiegłym roku na świat przyszło drugie dziecko małżeństwa — tym razem był to synek Bernard. Po narodzinach ukochanego synka mąż restauratorki poinformował w mediach społecznościowych o tym, że przeniósł się do hotelu — co zaskoczyło wiele osób.

Te słowa mocno wstrząsnęły mediami społecznościowymi, a mężowi restauratorki zarzucono egoizm. Od tamtej chwili minął już rok, ale dopiero teraz Lara Gessler w rozmowie ze "Światem gwiazd" postanowiła odnieść się do tego zdarzenia.

To nie była wyprowadzka (...) Miał załamanie nerwowe, to się może zdarzyć każdemu, częściej mówimy o baby bluesie w przypadku porodu kobiet, ale słuchajcie, facetom też się to zdarza

W dalszej części rozmowy Lara Gessler tłumaczyła męża i wyjaśniła, że nie tylko macierzyństwo może być trudne, ale również i ojcostwo. Restauratorka zapewnia, że pomimo trudnym momentów zawsze są dla siebie wsparciem i mogą na siebie liczyć.

To też jest tak, że jest to jakaś rola nowa do spełnienia, w tym wypadku fakt bycia ojcem dla syna i każdego to czasami dopada. (...) Po Covidzie zdrowie psychiczne siadło bardzo. Mimo tego, że były różne komentarze na ten temat, to my jesteśmy rodziną na dobre i na złe, jesteśmy po to, aby się wspierać. Ja też mam gorsze momenty i wtedy Piotr mnie wspiera, tylko nie wszystko jest zawsze tak chwytliwe i tak spektakularne, żeby to tak rozdmuchać

— zakończyła.