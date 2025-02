Znany muzyk, C-BooL zabrał głos w swoich mediach społecznościowych i poinformował, że jego 20-letnie małżeństwo dobiegło końca. Okazuje się, że rozstanie miało miejsce jeszcze w ubiegłym roku. Teraz wydał oświadczenie w tej sprawie.

Grzegorz Cebula, znany jako C-BooL, urodził się 30 maja 1981 roku w Pyskowicach na Śląsku. Choć jego życie zawodowe koncentruje się na muzyce i występach na największych scenach w Polsce i za granicą, to prywatnie od lat był związany ze swoją żoną Moniką Cebulą. Para doczekała się dwójki dzieci – syna Jana oraz córki Julii.

Mimo ogromnej popularności i sukcesów muzycznych C-BooL stara się chronić prywatność swojej rodziny. Rzadko dzieli się szczegółami życia osobistego w mediach społecznościowych, choć zdarza mu się publikować zdjęcia z bliskimi przy okazji ważnych wydarzeń rodzinnych. Wielokrotnie podkreślał, że wsparcie rodziny jest dla niego nieocenione i stanowi siłę napędową do dalszej pracy.

Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła, a C-Bool postanowił wydać oświadczenie, w którym poinformował, że jego związek zakończył się już w lipcu ubiegłego roku.

Nie planowałem o tym pisać, bo to sprawa prywatna, ale widząc coraz więcej spekulacji, chcę, żebyście usłyszeli to ode mnie. W lipcu 2024 roku moje małżeństwo z Moniką oficjalnie się zakończyło. 20 lat to kawał życia, pełnego pięknych chwil, ale w ostatnich latach nasze drogi się rozeszły. Każde z nas ma własne życie, ale zawsze będzie nas łączyć troska o nasze dzieci i wzajemny szacunek. Dla ich dobra i naszej prywatności to mój jedyny komentarz w tej sprawie

- napisał muzyk.