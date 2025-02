Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka świętują wyjątkową rocznicę. Para, która jest razem od 25 lat, postanowiła uczcić swój związek w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie – na Malediwach. Piosenkarka podzieliła się z fanami malowniczymi zdjęciami z rajskiej podróży, na których odpoczywa na tle turkusowego oceanu i białego piasku.

W swoim wpisie na Instagramie Natalia Kukulska nie kryła wdzięczności, że udało jej się spełnić to marzenie. Z humorem podkreśliła, że to nie sztuczna inteligencja stworzyła te zapierające dech w piersiach widoki, a prawdziwa natura.