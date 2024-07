Filmowe morze, góry i Mazury. Wielką galą wręczenia nagrody Diamentowego Klapsa Filmowego rozpocznie się 1 lipca w Sopocie 10. jubileuszowa edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego.

Przez całe wakacje Visa Kino Letnie zaprasza widzów w najpopularniejszych kurortach Polski – w Sopocie i Zakopanem – na codzienne, bezpłatne projekcje filmowe. Dodatkowo w środy i czwartki seanse kina letniego odbywać się będą w Giżycku.

„Wszyscy czekają z zapartym tchem, któremu polskiemu aktorowi zostanie wręczony tegoroczny Diamentowy Klaps Filmowy na sopockim molo” – mówi Paweł Adamski, twórca i organizator festiwalu. „Dowiemy się tego już 1 lipca w Sopocie”.

Festiwal corocznie przyciąga tłumy widzów spragnionych filmowych emocji. Codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia można rozkoszować się filmami w niepowtarzalnych warunkach przyrody. W Sopocie projekcje odbywają się na słynnym sopockim molo, w Zakopanem na Kulturalnym Placu Niepodległości, tuż obok Krupówek, z widokiem na Giewont, a w Giżycku w Ekomarinie nad jeziorem Niegocin, gdzie filmy będzie można oglądać nawet z przycumowanych jachtów.

Jak będzie wyglądał tegoroczny festiwal? Zobaczcie program

Festiwalowy tydzień rozpoczynamy na „Sportowo – filmowo”. W poniedziałki czekają nas zatem filmy, w których sportowe emocje grają główną rolę – zobaczymy m.in. „Rudo i Cursi” (film z Garcia Bernalem i Diego Luną) i dokument „Bracia Kliczko”. „Europejskie wtorki” to dawka kina europejskiego - „Młodość”, „Makbet” z Michaelem Fassbenderem czy „Julieta” – ostatni film Almodovara.

Środowe „Super hity” przeniosą nas w świat blockbusterów, największych produkcji światowego kina – wśród nich: „Legion samobójców”, „Jurassic World” i „Batman vs Superman. Świt sprawiedliwości”.

Czwartki na festiwalu już tradycyjnie przypisane są kinu polskiemu. Pod szyldem „Made in Poland” widzowie zobaczą m.in. ostatni film Andrzeja Wajdy „Powidoki” z Bogusławem Lindą i „Zjednoczone Stany Miłości”.

Festiwalowe weekendy rozpoczynać będziemy na wesoło – w ramach „Komediowych piątków” widzów bawić będą zwariowane komedie. Soboty to filmy oscarowe – wśród nich ponadczasowa opowieść o relacjach międzyludzkich i odkrywaniu siebie, zdobywca Oscara za najlepszy film – „Moonlight”, a także „Nowy początek”, który będzie jednocześnie filmem otwierającym festiwal. Kobiece niedziele, które na pewno znajdą widzów również wśród mężczyzn, to m.in. projekcje takich filmów, jak: „Wiek Adaline”, „Take This Waltz” i kochana przez wszystkich „Bridget Jones 3”.

Festiwal Visa Kino Letnie Sopot – Zakopane to, poza kinem plenerowym, mnóstwo dodatkowych atrakcji. Na wszystkich miłośników kina czekają też dodatkowe niespodzianki w ciągu dnia. Wejdź na www.Kino.Visa.pl, sprawdź nasz repertuar, głosuj w Plebiscycie Publiczności i wygrywaj atrakcyjne nagrody oraz dowiedz się, gdzie w Sopocie, Zakopanem i Giżycku czekają na Ciebie festiwalowe atrakcje.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. W Sopocie obowiązuje jedynie bilet na molo. Zapraszamy na lato pełne filmowych emocji!