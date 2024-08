Najdłuższy festiwal filmowy BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to obok niezapomnianych seansów w najpiękniejszych sceneriach, również spotkania z

gwiazdami kina. W festiwalowej kawiarni Koło Molo w Sopocie z okazji projekcji kultowej komedii „Nigdy w życiu!” odbyło się spotkanie z odtwórcą roli głównej –

Arturem Żmijewskim.

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane: Spotkanie z Arturem Żmijewskim

Była to wyjątkowa okazja, by powspominać kulisy powstawania filmu, który od 20 lat nieprzerwanie bawi fanów kina i jest odkrywany na nowo przez kolejne pokolenia.

Spotkanie z Arturem Żmijewskim poprowadziła Kaja Klimek – znana krytyczka filmowa i popkulturowa. Wydarzenie zgromadziło rekordową frekwencję. Po zachodzie słońca na Molo odbył się pokaz filmu, a miejsca były zajęte do ostatniego leżaka!

„Nigdy w życiu!” to ekranizacja bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi, która z miejsca stała się hitem. Uniwersalna historia romantyczna o wierze we własne siły i

szukaniu indywidualnej drogi od dwóch dekad nieprzerwanie przyciąga widzów przed ekrany. Materiały i cytaty z filmu trendują w serwisach społecznościowych, a

produkcja w reżyserii Ryszarda Zatorskiego określana jest mianem ponadpokoleniowego fenomenu.

XVII edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane rozpoczęła się 1 lipca w Sopocie i Zakopanem. We wtorek 2 lipca do filmowych lokalizacji dołączyło Giżycko z

jedynym w Europie kinem jachtowym, gdzie filmy wyświetlane są nad przepięknym jeziorem Niegocin w każdy wtorek i środę wakacji. Bezpłatne seanse filmowe

odbywają się do końca sierpnia na sopockim Molo (start o 21.30) i na zakopiańskim Kulturalnym Placu Niepodległości tuż obok Krupówek (start o 21.00). Projekcje w

giżyckiej Ekomarinie startują o godzinie 21:00, częstotliwość radiowa dla jachtów 87,7 MHz. Pełen repertuar Festiwalu dostępny jest na stronie: Kino Letnie.

