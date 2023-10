Co roku wyróżnienie otrzymuje naprzemiennie aktor lub aktorka za wnoszenie do kina pozytywnego przesłania. W XVI edycji statuetka trafiła do aktora cenionego zarówno w Polsce, jak i za granicą - Tomasza Kota.

Reklama

Nagrody festiwalu filmowego BNP Paribas Kino Letnie

- Diamentowy Klaps Filmowy otrzymuje wybitny aktor filmowy i teatralny, uwielbiany przez widzów telewizyjnych i kinowych, oczarowujący w rolach dramatycznych i komediowych. Na scenie teatralnej i planie filmowym doceniany za talent, profesjonalizm i odwagę – powiedział Paweł Adamski, organizator i dyrektor festiwalu, który wręczył statuetkę wraz z Małgorzatą Wasiuk, Dyrektorką Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas oraz wiceprezydentką miasta Sopot Magdaleną Czarzyńską-Jachim.

Tomasz Kot to bezapelacyjnie jeden z najlepszych i najbardziej lubianych polskich aktorów, ceniony za swoją plastyczność i wszechstronność. W środowisku filmowym mówi się o jego skrupulatności, niebywałej intuicji i umiejętności improwizacji. Pierwsze kroki stawiał na teatralnej scenie i w komediach komercyjnych. Szybko zdobył zainteresowanie cenionych reżyserów, a jego kariera nabrała tempa. Światowe uznanie przyniosła mu rola w „Zimnej wojnie” Pawła Pawlikowskiego.

Mat. prasowe

Widownia w Cannes okrzyknęła go wręcz „polskim Jamesem Bondem”. Pojawiły się nawet głosy, że Tomasz Kot miałby zagrać w kolejnej części przygód Agenta 007.

Mat. prasowe

- Pierwszy raz odbieram nagrodę w tak pięknych okolicznościach przyrody. Festiwal to wyjątkowa okazja, kiedy aktor może nawiązać dialog z publicznością. Miło jest wrócić wspomnieniami do tamtych ról i to w takim miejscu jak sopockie Molo. Cieszę się, że byli ze mną tutaj moi serdeczni koledzy: Piotrek Głowacki i Rafał Zawierucha. Poczułem się znowu jak na planie ‘Bogów’. Dziękuję” – powiedział Tomasz Kot.

Mat. prasowe

Wśród gości sopockiej gali pojawiły się polskie gwiazdy i przyjaciele festiwalu, m.in. Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha, muzyk L.U.C oraz kapitan Roman Paszke. Galę poprowadziła Gabi Drzewiecka. Tego wieczoru na sopockim Molo i przy zakopiańskich Krupówkach widzowie mieli okazję zobaczyć Tomasza Kota w nagrodzonej w Cannes i nominowanej do Oscara „Zimnej wojnie”. Kolejne spotkanie na dużym ekranie z tegorocznym laureatem nastąpi w sobotę 5 sierpnia podczas projekcji międzynarodowej produkcji „Wróg doskonały”.

Mat. prasowe

Diamentowy Klaps Filmowy to nagroda przyznawana od 2011 roku naprzemiennie aktorowi lub aktorce, którzy dostarczają widzom wzruszeń, emocji i pozytywnej energii. W poprzednich latach wyróżnienie otrzymali kolejno: Borys Szyc, Anna Przybylska, Piotr Adamczyk, Agnieszka Grochowska, Artur Żmijewski, Alicja Bachleda-Curuś, Maciej Stuhr, Agnieszka Dygant, Cezary Pazura, Magdalena Boczarska, Robert Więckiewicz i Maja Ostaszewska.

Mat. prasowe

XVI edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane rozpoczęła się 1 lipca w Sopocie i Zakopanem, a 4 lipca do filmowych lokalizacji dołączyło Giżycko z jedynym w Europie kinem jachtowym, gdzie filmy wyświetlane są nad przepięknym jeziorem Niegocin w każdy wtorek i środę wakacji. Bezpłatne seanse filmowe odbywają się do końca sierpnia na sopockim Molo (w lipcu o godz. 22.00; w sierpniu o 21.30) i na zakopiańskim Kulturalnym Placu Niepodległości tuż obok Krupówek (w lipcu o godz. 21.30; w sierpniu o 21.00). Projekcje w giżyckiej Ekomarinie startują o godzinie 21:30 lipcu i o 21:00 w sierpniu, częstotliwość radiowa dla jachtów 87,7 MHz. Pełen repertuar Festiwalu dostępny jest na stronie: https://kinoletnie.pl/repertuar

Mat. prasowe

Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnie Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.

Organizator: Outdoor Cinema Partner tytularny: Bank BNP Paribas Partner strategiczny: TVN Warner Bros. Discovery Patroni medialni: Player, Radio Zet, Chillizet, Meloradio, Filmweb, Viva!, Party, Polki.pl, Kino, Nocowanie.pl, Wirtualna Polska Sponsorzy: Coca-Cola, Polargos, Koral, Storytel Hotele partnerskie: My Story Sopot Apartments, Hotel St. Bruno, Rezydencja Gubałówka Kino partnerskie: Nowa Fala w Giżycku Kawiarnia festiwalowa: Koło Molo w Sopocie Partnerzy lokalni: Urząd Miasta Sopotu, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury, Molo w Sopocie, Państwowa Galeria Sztuki, Urząd Miejski w Giżycku i Giżyckie Centrum Kultury Partnerzy: Jawor Parkiet, KoKo Kamper, Żegluga Mazurska, Bertrand, Glov, Isabella O bezpieczeństwo festiwalu dba: Solid Security Dostawca zrównoważonej mobilności: Arval Partner kina jachtowego: Skyboat Więcej informacji: Biuro Prasowe Festiwalu Karolina Wanat

Zobacz także

Reklama

karolina@kinoletnie.pl

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe