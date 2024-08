Rozpoczyna się jedno z głośniejszych wydarzeń muzycznych w kraju! Scena w Sopocie ponownie zgromadzi największe sławy, które zachęcą publiczność do wspólnej zabawy. Poznaliśmy pełną listę nazwisk, które wystąpią pierwszego dnia festiwalu, czyli 19 sierpnia. Kogo Polacy mogą się spodziewać?

Te gwiazdy wystąpią na Top Of The Top Sopot Festival

Jak co roku, telewizja TVN szczegółowo zaplanowała jeden z największych festiwali w Polsce, czyli Top Of The Top Sopot Festival, który trwać będzie od 19 do 22 sierpnia! Zapowiada się naprawdę emocjonujący czas, a sopocka publiczność pędzi kilka najbliższych dni na wspólnej zabawie. Umili im ten czas cała plejada gwiazd.

Podobnie, jak w poprzednich latach, podczas festiwalu wystąpią zarówno doskonale znani nam artyści, jak i tacy, którzy dopiero co podbijają serca Polaków. Pierwszy dzień wydarzenia upłynie się pod hasłem "Gorączka sopockiej nocy". Kto zatem już dziś stanie na scenie i zagrzeje publikę do wspólnej zabawy? 19 sierpnia podczas Top Of The Top Sopot Festival wystąpią:

Lady Pank;

Lanberry;

Kayah & BumBum Orkestar & FiśBanda;

Wilki;

Enej po bałkańsku;

L.U.C. & Rebel Babel Ensamble;

Blue Café;

Wanda i Banda;

Golden Life;

Sylwia Grzeszczak;

Kwiat Jabłoni;

Natalia Nykiel;

Sarsa;

Kępiński >|< Kowalonek;

Bovska;

Wiktor Dyduła;

Kaeyra;

Nick Sinckler.

Szczególnie ostatnie nazwisko może zwracać uwagę internautów. Kim jest bowiem Nick Sinckler? To amerykański wokalista, którego przygoda ze sceną rozpoczęła się w Nowym Jorku. Z czasem Nick zaczął szukać nowych muzycznych wyzwań i w tym celu udał się w kilkuletnią podróż po Europie, którą zakończył w 2007 roku dość niespodziewanie, bo przenosząc się do Polski.

Na polskiej scenie popularność zdobył za sprawą programów takich jak: "Fabryka gwiazd" i "Śpiewajmy razem. All Together Now". Zaproszono go również do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", co przyniosło mu jeszcze większą rozpoznawalność. Prywatnie od kilku dobrych lat Nick jest w związku małżeńskim z Michałem Kubasiewiczem, który jest także jego agentem. Ślub wzięli w 2017 roku.

