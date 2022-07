Festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane: Maja Ostaszewska z nagrodą

9. edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego Orange Kino Letnie Sopot-Zakopane wystartowała 1 lipca. Codziennie przez 62 dni wakacji, aż do końca sierpnia, w letnich kinach w Sopocie i Zakopanem odbywać będą się bezpłatne projekcje filmowe. Ale my mamy dla was coś więcej! To całosezonowe karnety (VIP PASS) dla dwóch osób na Orange Kino Letnie! Jak je wygrać? Przeczytaj poniżej! Uwaga konkurs! Do wygrania są całosezonowe karnety (VIP PASS) dla dwóch osób na Orange Kino Letnie (Sopot, Zakopane, Giżycko). Pytanie konkursowe: „Napisz jaki film polecasz na letni wieczór. Swój wybór uzasadnij”. Czas trwania konkursu: 18.07 - 25.07. UWAGA! Odpowiedz na pytanie pod tym postem na Facebooku! Tylko odpowiedzi na Facebooku będą brały udział w konkursie. Regulamin konkursu znajdziecie pod tym linkiem: http://goo.gl/EZDDAP Weź udział i wygraj! To proste! Podczas Orange Kino Letnie czeka was masa atrakcji!