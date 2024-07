Kino na Leżakach to darmowe pokazy filmowych hitów, odbywające się na świeżym powietrzu w godzinach wieczornych w turystycznych miejscowościach nadmorskich i miastach Polski Centralnej. Jak co roku Organizatorzy i Partnerzy największego w Polsce mobilnego kina plenerowego przygotowali dla uczestników Kina na Leżakach multum atrakcji. Wydarzenie jak Kino na Leżakach to doskonała okazja, żeby nadrobić filmowe zaległości, siedząc w wygodnym leżaku podczas ciepłego letniego wieczoru.

Kino na Leżakach – moc wakacyjnych atrakcji na wyciągnięcie ręki!

Repertuar tegorocznej edycji wydarzenia został wypchany po brzegi filmowymi hitami! Coś dla siebie znajdą tu miłośnicy komedii, bo w harmonogramie projekcji trafią na francuski hit “A oni dalej grzeszą dobry Boże”. Wiele okazji do śmiechu da również seans komedii “Pracownik miesiąca”. Film Rubena Östlunda “W trójkącie” to z kolei propozycja nieco ambitniejszej komedii, która została doceniona na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes Złotą Palmą i trzema nominacjami do Oscara (w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz). Trzema zdobytymi statuetkami może pochwalić się za to “Green Book”, który też będzie pokazywany podczas tegorocznej edycji Kina na Leżakach.

Swojskie klimaty widzowie znajdą w nostalgicznych podróżach do czasów PRL-u, czyli filmach: “Zupa Nic” Kingi Dębskiej, “Chrzciny” z Katarzyną Figurą w głównej roli oraz wystylizowanym na lata 50. “Panu T”. Widzowie, którzy nie wstydzą się łez, powinni obejrzeć wzruszający dokument “Ania” o aktorce Annie Przybylskiej i wyjątkową debiut Pawła Habowskiego – “Piosenki o miłości”.

Powyższe tytuły to najczęściej lekkie komedie, które idealnie pasują do wakacyjnego nastroju panującego podczas Kina na Leżakach. Co jeszcze pasuje do tego klimatu i może skusić widzów? Oczywiście liczne atrakcje przygotowane przez Partnerów wydarzenia! Wśród nich znajdują się w tym roku m.in. Alior Bank, Centrum Rowerowe, Kaufland, KOWR, Hortex, PLK, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Moya, Castorama. Na pokazach Kina na Leżakach warto zjawić się przed rozpoczęciem projekcji filmu, aby zająć dobre miejsce i wziąć udział w konkursach, quizach i innych atrakcjach przygotowanych dla uczestników wydarzenia. Partnerzy będą mieli swoje strefy, w których będzie można dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nich usługach i otrzymać darmowe próbki produktów, zaś wybrane pokazy filmów poprzedzą quizy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Podczas Kina na Leżakach nie zabraknie konkursów Happy Seats, gdzie pod losowo wybranymi leżakami zostają ukryte prezenty dla widzów.

Tegoroczna edycja Kina na Leżakach, której organizatorami są Kinads Media i Art-Foto-Media, trwa od 16 czerwca do pierwszego tygodnia września 2023.

