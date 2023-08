BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane nie zwalnia tempa. Zapowiada się gorący filmowy sierpień

Właśnie trwa 15. edycja festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane. Tradycją najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce jest wyróżnienie za wybitne osiągnięcia, które trafia do rąk polskiego aktora lub aktorki. W tym roku Diamentowy Klaps Filmowy trafił do Mai Ostaszewskiej. Wręczenie statuetki odbyło się 7. lipca podczas uroczystej gali na Molo w Sopocie, po dwóch latach przerwy w organizacji wydarzenia z powodu pandemii. 15. festiwal filmowy BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane: Maja Ostaszewska z Diamentowym Klapsem Filmowym 15. edycja festiwalu BNP Paribas Kino-Letnie Sopot-Zakopane rozpoczęła się 1. lipca w Sopocie oraz Zakopanem, a 5. lipca inauguracja odbyła się także w Giżycku. Diamentowe Klapsy Filmowe w ramach najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego przyznawane są od 2011 roku naprzemiennie polskim aktorom i aktorkom za wybitne osiągnięcia. W tym roku Diamentowy Klaps Filmowy trafił do Mai Ostaszewskiej. W tym roku Diamentowy Klaps Filmowy otrzymuje wybitna aktorka filmowa i teatralna, aktywistka głęboko zaangażowana w obronę praw człowieka i zwierząt, nie bojąca się głośno o tym mówić - wyjątkowa osoba, która bierze udział w wielu akcjach społecznych, kobieta odważna i pełna empatii do świata. Na scenie teatralnej i planie filmowym doceniana za talent, profesjonalizm i nietuzinkowość – mówił Paweł Adamski, dyrektor Festiwalu. Maja Ostaszewska tworzy niezapomniane kreacje w filmach Małgorzaty Szumowskiej i innych wybitnych twórców kina, a jednocześnie związana z Nowym Teatrem współpracuje z Krzysztofem Warlikowskim. Laureatka najbardziej prestiżowych nagród: w tym dwóch Orłów, trzech Złotych Lwów, a teraz do tego grona dołączył Diamentowy Klaps Filmowy. Statuetkę wręczyli Małgorzata Wasiuk, Dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas,...