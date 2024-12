Ania Sowińska znana jako Mała Ania z "Warsaw Shore" opowiedziała, jak hejt, z którym spotkała się w programie wpłynął na jej własne postrzeganie siebie.

Zaczęła korzystać z zabiegów medycyny estetycznej, jeden za drugim...

Po latach Mała Ania przyznaje, że do "zmiany wizerunku nabrała szacunku".

Mała Ania była w pierwszym składzie "Warsaw Shore". Dziś już trudno łączyć ją z tymi czasami, które przyniosły jej popularność w sieci. Niedawno Mała Ania urodziła swoje drugie dziecko. Dziś spełnia się jako szczęśliwa mama i żona. W podcaście "Zięba Talk" Ania Sowińska wróciła do starych czasów i opowiedziała, jak hejt, z którym musiała zmierzyć się w programie sprawił, że zaczęła korzystać z medycyny estetycznej i robić jeden zabieg za drugim:

Bardzo szybko okazało się, że okrutne komentarze wpłynęły na to, jak sama zaczęła siebie postrzegać:

Zaczynasz patrzeć w lustro i mówić: ''kurde no faktycznie chyba jest ze mną coś nie tak'', nie? ''Mam małe usta, brzydkie brwi z tymi włosami coś jest nie tak'', nie? I nagle zaczynają się współprace, gdzie wszyscy ci wszystko chcą zrobić za darmo, więc idziesz. Nie ważne czy ten ktoś jest sprawdzony czy nie sprawdzony. Jest za darmo, ty musisz to zrobić, bo Ci piszą, że jesteś brzydka i idziesz i robisz to. Potem zaczynasz wpadać

Mała Ania przyznała, że jej przygoda z poprawkami zaczęła się od powiększenia ust:

Jednak nie zauważała tego, że przesadza:

Mała Ania z "Warsaw Shore" przyznaje, że dziś ma zupełnie inne podejście do korzystania z medycyny estetycznej: