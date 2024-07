Co roku wyróżnienie otrzymuje naprzemiennie polski aktor lub aktorka za wnoszenie do kina pozytywnych emocji. W XVII edycji

statuetka trafiła do aktorki, reżyserki, nauczycielki, producentki oraz autorki książek i scenariuszy –Izabeli Kuny.

Nagroda festiwalu filmowego BNP Paribas Kino Letnie trafiła w ręce Izabeli Kuny

Wspólnie z organizatorem festiwalu statuetkę wręczyły Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas oraz prezydentka miasta Sopot- Magdalena Czarzyńska-Jachim. Odpowiedzialny za przemowę był organizator i dyrektor

Festiwalu Paweł Adamski:

Diamentowy Klaps Filmowy otrzymuje wybitna aktorka filmowa iteatralna, obok której nie można przejść obojętnie. Widzowie piszą o Niej: najlepsza,najwspanialsza, ma moc, świeża, niekonwencjonalna, bardzo konkretna i szczera, fenomenalna! Nascenie teatralnej i planie filmowym doceniana za talent, profesjonalizm, odwagę i - tak potrzebnenam wszystkim dzisiaj - poczucie humoru

Izabela Kuna to jedna z najbardziej docenianych postaci polskiego show-biznesu. Aktorka filmowa i teatralna, pisarka, reżyserka i scenarzystka. Popularność przyniosła jej rola w komedii „Lejdis”. Obecnie można ją podziwiać w dostępnym w serwisie streamingowym Max serialu „Klara”, gdzie występuje w potrójnej roli – głównej bohaterki, autorki pierwowzoru literackiego i producentki.

Sopot kocham tak jak kocham film. Pierwszy raz jadłam lody na żetony, kiedy miałam 6 lat właśniew Sopocie z tatą. Pierwszy film krótki z Mirkiem Baką też kręciłam w Sopocie kiedy miałam 20 lat.Pierwsze melony w życiu też jadłam wtedy w Sopocie. Pierwszą wielką nagrodę też dostałam wSopocie podczas festiwalu „Dwa Teatry”. Teraz jestem tutaj znowu szczęśliwa i wdzięczna za tęwspaniałą nagrodę – Diamentowy Klaps Filmowy. Dziękuję za to wyróżnienie bardzo. Wierzę, żemoja praca ma sens - mówiła Izabela Kuna.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Wśród gości sopockiej gali pojawiły się polskie gwiazdy i przyjaciele festiwalu m.in.: Edyta Herbuś -tancerka i aktorka, Leszek Możdżer pianista, kompozytor i twórca muzyki filmowej, Roman Paszke - polski żeglarz i kapitan jachtowy a z nim Ewa Ostrowska – pani burmistrz Giżycka, Andrzej Pągowski - grafik i plakacista oraz Patrycja Jewsienia – ambasadorka marki NEONAIL, czołowa nailartystka w Polsce. Galę wręczenia nagrody poprowadziła dziennikarka i prezenterka Gabi Drzewiecka. Tego wieczoru na sopockim Molo, przy zakopiańskich Krupówkach oraz w giżyckiej Ekomarinie widzowie mieli okazję zobaczyć kultowy „Pulp Fiction” prezentowany w ramach dnia tematycznego „We Love Cinema” pod patronatem Banku BNP Paribas równo 30 lat od przyznania filmowi Quentina Tarantino Złotej Palmy w Cannes.

Diamentowy Klaps Filmowy to nagroda przyznawana od 2011 r. naprzemiennie aktorowi lub aktorce, którzy dostarczają widzom wzruszeń, emocji i pozytywnej energii. W poprzednich latach wyróżnienie otrzymali kolejno: Borys Szyc, Anna Przybylska, Piotr Adamczyk, Agnieszka

Grochowska, Artur Żmijewski, Alicja Bachleda-Curuś, Maciej Stuhr, Agnieszka Dygant, Cezary Pazura, Magdalena Boczarska, Robert Więckiewicz, Maja Ostaszewska i Tomasz Kot.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Kino ma moc zmieniania naszego otoczenia na lepsze. To nośnik ważnych idei, łącznik międzyludźmi, a wyzwaniami z jakimi mierzy się świat, ale też – po prostu – jeden z najwspanialszychsposobów na spędzanie wolnego czasu. Laureatka tegorocznego Diamentowego KlapsaFilmowego, Izabela Kuna, potwierdza to całą swoją karierą. Jej role otwierały nas na noweprzeżycia, pomagały rozumieć świat, czasem bawiły. Za tę różnorodność i całą gamę emocji, któreaktorka na ekranach dostarcza nam od lat cenimy ją szczególnie. W takich momentach jak teutwierdzamy się, że podjęta ponad 100 lat temu decyzja Grupy BNP Paribas w zaangażowanie wświat kina to była dobra decyzja - mówiła Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

XVII edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane rozpoczęła się 1 lipca w Sopocie i Zakopanem. We wtorek 2 lipca do filmowych lokalizacji dołączyło Giżycko z jedynym w Europie kinem jachtowym, gdzie filmy wyświetlane są nad przepięknym jeziorem Niegocin w każdy wtorek i środę wakacji. Bezpłatne seanse filmowe odbywają się do końca sierpnia na sopockim Molo (w lipcu o godz. 22.00; w sierpniu o 21.30) i na zakopiańskim Kulturalnym Placu Niepodległości tuż obok Krupówek (w lipcu o godz. 21.30; w sierpniu o 21.00). Projekcje w giżyckiej Ekomarinie startują o godzinie 21:30 lipcu i o 21:00 w sierpniu, częstotliwość radiowa dla jachtów 87,7 MHz. Pełen repertuar Festiwalu dostępny jest na stronie: https://kinoletnie.pl/repertuar

AKPA

Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnie Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.

