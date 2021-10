Klaudia Halejcio ma własne kino! To kolejna atrakcja w wilii za 9 milionów zł...

Klaudia Halejcio dwa miesiące temu po raz pierwszy została mamą i nie ukrywa, że Nel zmieniła jej życie i stała się dla dla młodych rodziców całym światem. Para zdecydowała się nawet wyprowadzić z centrum Warszawy w spokojniejsze miejsce i wybrali willę z imponującym ogrodem wartą 9 milionów złotych. Ostatnio Klaudia Halejcio była mocno zajęta przeprowadzką i urządzaniem się w nowym domu, a tym razem pochwaliła się rodzinną sesją z partnerem Oskarem i córką. Na tych zdjęciach zdecydowanie widać, kto jest gwiazdą! Cała rodzina ma co świętować! Klaudia Halejcio pokazała piekną sesję z córką. Nel ma już 2 miesiące! Klaudia Halejcio w mediach społecznościowych od czasu do czasu pokazuje urocze zdjęcia małej Nel. Dziewczynka w sieci zbiera masę komplementów i trzeba przyznać, że jest bardzo podobna do mamy. Od jej narodzin minęły już dwa miesiące i z tej okazji gwiazda "Pierwszej miłości" pochwaliła się wyjątkową sesją. Mamo, Tato! Mam już 2 miesiące! 🥰👨‍👩‍👧❤️ #nel Internauci są zachwyceni rodzinną sesją Klaudii Halejcio z partnerem, Oskarem i małą Nel. Na komplementy zasłużyła nie tylko dziewczynka, ale również rodzice, którzy wyglądają na bardzo zakochanych. - Ostatnie zdjęcie jest the Best! MINA MALUTKIEJ NEL BEZCENNA 😍 - Matko ile miłości bije z tych zdjęć😍😍 - Nel na ostatnim zdjęciu jak typowy Leniwiec na drzewie 😀 Piękne zdjęcia❤️ - Nel na ostatnim zdjęciu zdecydowanie wygrywa! 😍😁 Zobacz także: Klaudia Halejcio pochwaliła się imponującą garderobą! Jest naprawdę ogromna Na ostatnim zdjęciu Klaudia Halejcio i jej partner czule na siebie patrzą, ale to Nel skradła to zdjęcie. Gwiazda "Pierwszej miłości" zdradziła, że jej córka uwielbia...