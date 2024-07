Ewa Chodakowska spędza teraz rajskie wakacje na jednej z greckich wysp Mykonos!

Razem z mężem Lefterisem wrzucają mnóstwo zdjęć ze wspólnych ćwiczeń i odpoczynku. Pod jednym z nich, na którym Ewa prezentuje swoją idealną figurę w kostiumie kąpielowym, fanki wpisują swoje pełne zachwytu komentarze. A wśród nich znalazła się... Kinga Rusin!

Okazuje się, że dziennikarka TVN jest fanką Ewy. Co napisała?



kingarusin Mój ideał figury! Zazdrość! Ale pozytywna????. Pozdrawiam @chodakowskaewa Kinga Rusin jest bardzo wysportowana, a jednak marzy jej się figura Ewy Chodakowskiej. My, tak jak i ona, zazdrościmy Ewie figury. I też staramy się zazdrościć pozytywnie:)



