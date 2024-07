Przez dekadę działalności sportowej podniosła z kanap miliony Polek i zbudowała imperium biznesowe warte 185 mln złotych. Ewa Chodakowska zapewnia jednak, że pieniądze nigdy nie były jej głównym celem. Zawsze priorytetowo traktowała zdrowie, z którym sama kilka tygodni temu miała kłopoty. W rozmowie z "Party" gwiazda po raz pierwszy przyznała, że jej niedawna niedyspozycja była związana z usunięciem nowotworu. Jak się dziś czuje? Czy choroba zmieniła jej podejście do życia?

Kilka tygodni temu opublikowała na Instagramie zdjęcie ze szpitala. Pod nim Ewa Chodakowska lakonicznie napisała: „Już po krzyku”. Wówczas przyznała się internautkom, że przeszła zabieg operacyjny, który wymaga kilkutygodniowej rekonwalescencji, ale nie sprecyzowała jaki. Jak wiadomo, Chodakowska od trzech lat jest ambasadorką kampanii #ThinkPink, zachęcającej do badań profilaktycznych piersi i dotyku, który ratuje życie. A teraz na własnej skórze przekonała się o tym, jak ważna jest profilaktyka. Okazuje się, że gwiazda jest po operacji usunięcia nowotworu.

(...) w połowie września przeszłam operację usunięcia dermoidu jajnika, zwanego popularnie potworniakiem. To zmiana nowotworowa, ale łagodna , która zazwyczaj nie daje żadnych objawów. No może poza łagodnym bólem podbrzusza, który łatwo można zignorować albo pomylić ze złym samopoczuciem przed okresem - wyznała w rozmowie z "Party" Ewa.

Ewa nie zignorowała jednak żadnych objawów. Okazuje się, że w ogóle żadnych nie odczuwała. Nieprawidłowości wykrył dopiero obraz USG. Gwiazda zdradziła też, żę pierwszą taką operację przeszła 17 lat temu. Wówczas zmiana została wycięta, ale... nie w stu procentach. Część komórek, które zostały, namnożyła się.

Przez ten czas torbiel dermoidalna urosła do rozmiaru 2,5 centymetra, ale to nie ona przekonała mnie do zabiegu, tylko cysta prosta, która powstała z niepękniętego pęcherzyka Graafa. Ta już była dużo większa. To dość zaskakujące, bo moje cykle są prawidłowe, regularne, a taka sytuacja przytrafiła mi się po raz pierwszy i może przytrafić się każdemu. Z cystą prostą musiałam się spieszyć. Postanowiłam jednocześnie usunąć obie zmiany, przy czym podczas zabiegu okazało się, że cysta się wchłonęła, co jest dość powszechne – mówi Ewa.