To, co dzieje się teraz w Grecji powoduje, że turyści zastanawiają się, czy warto pojechać tam na urlop.

Reklama

320 mld euro długu oraz „Nie” w referendum dla pakietu pomocowego z Unii Europejskiej powodują, że są problemy z wypłatami pieniędzy z banków i bankomatów. Grecy strajkują i wychodzą na ulice. Czy w takim razie, mimo wszystko, warto tam jechać, skoro jest tak niespokojnie? Na to pytanie odpowiadają nam gwiazdy, które jeżdżą do Grecji od lat i wiedzą o tym kraju wszystko.

Ewa Chodakowska Moje plany wakacyjne w związku z sytuacją w Grecji nie zmieniły się. Wybieram się tam na wakacje jak co roku.

Ewa Chodakowska o kryzysie w Grecji.

Grecja jest dla mnie ogromnie ważnym miejscem – mam tam bliską rodzinę i przyjaciół. To, co teraz tam się dzieje, emocjonalnie mnie dotyka, bo dotyczy ludzi mi bliskich i przeze mnie kochanych – mówi nam Ewa Chodakowska.

Ewa z mężem, Grekiem, Lefterisem Kavoukisem w połowie sierpnia jadą na malowniczą wyspę Mykonos, by uczyć się windsurfingu! I nic ich przed planami wakacyjnymi nie powstrzyma! (Zobacz: Jak Ewa Chodakowska spędzi wakacje? My już wiemy!).

Zobacz także

Natomiast Katarzyna Skrzynecka jedzie na urlop do Grecji we wrześniu i, jak twierdzi, tylko wielki strajk linii lotniczych może ją powstrzymać.

Oboje z mężem mamy wielki sentyment do Grecji. Czasem żartujemy, że nasze serca w połowie są greckie i od lat jeździmy tam na wakacje. Mamy swoje ukochane zakątki na Krecie, zapraszamy tam przyjaciół i spędzamy wspólnie wakacje. Zazwyczaj spędzamy tam część września. W tym roku też planujemy tam pojechać w tym terminie. Nie wiem, jaka wówczas może być w Grecji sytuacja ekonomiczna i polityczna, ale jedyne, co naprawdę mogłoby uniemożliwić odwiedzenie Grecji to wielki strajk linii lotniczych, czyli problem z dojazdem na wyspę – mówi nam aktorka.

Katarzyna Skrzynecka była w Grecji w różnych trudnych momentach tego kraju i wie jedno: nigdy nie zawiodła się na Grecji i Grekach. (Zobacz: Katarzyna Skrzynecka z mężem na wakacjach w Grecji! ZDJĘCIA).

Byłam już w różnych trudnych momentach w Grecji. Na przykład tuż po tragedii World Trade Center, gdy u wybrzeży greckich wysp stacjonowały lotniskowce z baz NATO i bynajmniej nie był to spokojny czas… Lub innym razem, w czasie wielkiego embargo na paliwo, gdy przez wiele dni nieczynne były wszystkie stacje benzynowe. Mając wypożyczone auto nie mogliśmy nigdzie dalej się przemieszczać. Grecy wzajemnie pomagali sobie i turystom, kto miał jakiś zapas paliwa w kanistrach, dzielił się nim, jeśli trzeba było gdzieś pojechać w ważnej sprawie. Bo Grecy to bardzo rodzinny i przyjazny naród. Są bardzo gościnni, dlatego, jeśli chce się spędzić udane wakacje z cudowną pogodą, krajobrazem, niezwykłą atmosferą, a przy tym ekonomicznie, to według mnie Grecja jest do tego idealna.

Jak zatem gwiazda komentuje obecny kryzys w Grecji?

Skrzynecka o kryzysie w Grecji

Poza tym trzeba dodać, że kryzys na greckich wyspach jest nieco mniej odczuwalny niż w Grecji kontynentalnej. W sezonie wakacyjnym Grecy starają się, żeby ich problemy ekonomiczne były jak najmniej uciążliwe dla turystów.

Skrzynecka twierdzi, że nie można odwracać się od Greków, tylko należy im pomóc.

Mamy tam z Marcinem wielu przyjaciół i wiemy, jak ciężko ostatnio żyje się Grekom. Nasi bliscy przyjaciele – Atonis, policjant i jego żona Katerina, nauczycielka – ciężko pracują, by opłacić dzieciom studia, choć od kilku lat mają tak zredukowane pensje, że nie stać ich już na wyjazd na wakacje. Bardzo pogorszył się ich standard życia. Dlatego uważam, że nie można od Grecji odwracać się plecami. To nie jest kraj w stanie wojny i trzeba rozróżnić go od krajów, w których ostatnio były ataki terrorystyczne religijnych fanatyków jak w Tunezji. Grekom należy pomagać i wspierać ich chociażby wyborem Grecji na swoje wakacje - opowiada nam gwiazda.

Z tego co udało nam się ustalić swojego urlopu na Santorini i Mykonos nie odwołują Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży. Na Santorini aktualnie jest Jessica Mercedes.

A wy macie zamiar pojechać w te wakacje do Grecji?