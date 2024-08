Ewa z "Rolnik szuka żony" do dziś cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów programu. Jej losy po zakończeniu emisji 10. edycji hitowego show stacji TVP1 fani mogą śledzić za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu Ewa od czasu do czasu dzieli się nowymi kadrami ze swojego życia. Tym razem pokazała zdjęcie ze swoją bratnią duszą, którą poznała właśnie w programie! O kim mowa?

Ewa z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nowym zdjęciem. Nie jest na nim sama

Ewa wystąpiła w 10. edycji "Rolnik szuka żony" jako kandydatka Waldemara. Jak wiadomo, początkowo rolnik to właśnie z nią chciał budować coś więcej, jednak w finale miłosnego show dowiedzieliśmy się, że ich relacja rozpadła się - i to w dość burzliwej atmosferze. Ostatecznie Waldemar wybrał inną kandydatkę, Dorotę, z którą dziś spodziewa się dziecka. Z kolei Ewa z "Rolnika" niedawno zdradziła, że nadal jest singielką, ale mimo to udział w programie przyniósł jej wiele szczęścia, bo poznała w nim bratnią duszę, z którą się bardzo zaprzyjaźniła.

A mowa o Nicoli, kandydatce Darka, która również pojawiła się w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Przypomnijmy, że Nicola także nie znalazła wymarzonej miłości w programie, ale jak widać zyskała wspaniałą przyjaźń z Ewą. Po programie panie często się odwiedzają i chętnie spędzają razem czas. I tak się właśnie stało również tym razem. Szczęśliwa Ewa właśnie pokazała wspólne zdjęcie z Nicolą.

Jak widać, w programie "Rolnik szuka żony" można znaleźć nie tylko wymarzoną miłość, ale także prawdziwą przyjaźń, czego dowodem jest relacja Ewy i Nicoli. Trzymamy kciuki za obydwie panie i życzymy im wszystkiego dobrego!

