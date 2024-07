1 z 10

Kinga Rusin na wakacjach w Oceanii

Kinga Rusin wypoczywa w rajskich zakątkach Oceanii. Dziennikarka wybrała się w egzotyczną podróż ze swoim partnerem, adwokatem Markiem Kujawą, który zorganizował wyprawę dla ukochanej. Para wybrała się na wyspy Samoa, o których Kinga Rusin marzyła od dawna. Lot do raju zajął aż 30 godzin, jednak to, co czekało na podróżników na miejscu, zrekompensowało wszelkie niedogodności.

Gwiazda TVN na bieżąco relacjonuje swój pobyt na wyspach Samoa na Instagramie. Turkusowa woda, palmy, biały piasek... Nic dziwnego, że Kinga Rusin radośnie uśmiecha się ze zdjęć! Wyspy Samoa to prawdziwy raj na ziemi!

Powrót z wyspy Manono. To najmniejsza zamieszkana wyspa w archipelagu Samoa, na której dopiero niedawno założono elektryczność. Jedyna droga dookoła wyspy jest wydeptana przez jej mieszkańców. Ciszę i szum może "zakłóca" jedynie... śpiew ptaków. Jest się nad czym zadumać - napisała Kinga Rusin na Instagramie.

