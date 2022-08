Kinga Rusin szykuje się do ślubu?! Gwiazda TVN komentuje: "Chciałabym, by coś się zmieniło"

Kinga Rusin szykuje się do ślubu? Media już od kilku tygodni donoszą, że gwiazda TVN planuje ślub ze swoim partnerem Markiem Kujawą. Ostatnio pojawiły się informacje, że para zaręczyła się podczas romantycznej podróży do Francji, a atmosferę podgrzały zdjęcia pięknej Kingi Rusin z premiery jej książki "Jak zdrowo i pięknie żyć, czyli ekoporadnik". Prowadząca Dzień Dobry TVN zaprezentowała się bowiem w białej, koronkowej kreacji przypominającej suknię ślubną. Czyżby Kinga Rusin rzeczywiście planowała wyjść za mąż? Nic bardziej mylnego. Dziennikarka zdementowała krążące plotki w rozmowie z Faktem. Zobacz także: Kinga Rusin z partnerem wybrali się do Paryża. Zobaczcie ZDJĘCIA z ich romantycznej podróży! W moim życiu prywatnym nic się nie zmienia. W ogóle nie myślę o takich rzeczach jak ślub. Specjalnie ubrałam się w taką a la suknię ślubną, by ludzie mnie zauważyli i poniosło się dalej moje przesłanie - przyznała Kinga Rusin. Okazuje się również, że dochód ze sprzedaży swojej książki Kinga Rusin zamierza przeznaczyć na ratowanie sów! Zamiast u mnie, chciałabym, by coś się zmieniło w życiu Polski. Na tym chcę się skupić. Myślicie, że Kinga Rusin zdecyduje się kiedyś na ślub z Markiem Kujawą? Zobacz także: Czy nastolatki mogą wziąć ślub? Kinga Rusin zdementowała plotki o swoim ślubie. Gwiazda TVN i Marek Kujawa są parą już od 6 lat.